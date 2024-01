Tobias Ebster (KTM): avanço do roadbook partido

O piloto privado da KTM, Tobias Ebster, teve de improvisar na décima etapa do temido Rali Dakar e pôr à prova as suas capacidades técnicas.

O piloto da Red Bull Kini KTM, Tobias Ebster (26), terminou a décima etapa na 23ª posição, perdendo 17:10 minutos para o vencedor do dia, Ricky Brabec (Honda). O recém-chegado ao Dakar também levou a sua mota até ao fim na quarta-feira sem quaisquer incidentes de maior e lidera a chamada classificação "Malle Moto" dos pilotos que têm de se desenrascar sem assistência. Na classificação geral, o piloto de Zillertal continua em 19º lugar.

O sobrinho de Heinz Kinigadner (63 anos) é duro, consegue desfrutar do evento mesmo depois dos esforços realizados até agora e, por vezes, faz uma pequena acrobacia no salto quando as câmaras estão por perto.

"Hoje diverti-me muito e fiz um ritmo muito bom. Infelizmente, a haste do meu road book partiu-se. Tive de o fixar com braçadeiras. Depois de alguns quilómetros, partiu-se novamente e depois arranjei-o corretamente", relatou Ebster na quarta-feira. "Depois disso, pedalei a um bom ritmo, mas foi difícil navegar. Não foi fácil, especialmente no final, através dos desfiladeiros, mas foi divertido e andei a uma grande velocidade."

As coisas voltaram a complicar-se no final: "Havia muitas pistas diferentes. Algumas das pistas que percorremos eram as mesmas do prólogo. Não foi assim tão fácil navegar por elas, mas não tive nenhum acidente nem cometi nenhum erro de navegação. Mais dois dias, e então conseguimos!"

Dakar 2024, resultado provisório etapa 10 (17.1.):

1º Ricky Brabec (EUA), Honda, 3:51.39 horas

2º Jose Cornejo (CHL), Honda, +2 seg.

3º Adrien Van Beveren (F), Honda, +20

4º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +47

5º Harith Noah (IND), Sherco, +1:55 min

6º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +2:33

7º Ross Branch (BW), Hero, +3:45

8º Kevin Benavides (RA), KTM, +4:31

9º Mathieu Doveze (F), KTM, +6:12

10º Toby Price (AUS), KTM, +6:48

Também:

23º Tobias Ebster (A), KTM, +17:10

Classificação geral provisória após a etapa 10 (17.1.):

1º Ricky Brabec (EUA), Honda, 44:45.28 horas

2º Ross Branch (BW), Hero, +10:54 min

3º Adrien Van Beveren (F), Honda, +11:46

4º Jose Cornejo (CHL), Honda, +13:48

5º Kevin Benavides (RA), KTM, +32:43

6º Toby Price (AUS), KTM, +42:00

7º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +51:42

8º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:00.34 h

9º Stefan Svitko (SK), KTM, +1:39.03

10º Michal Michek (CZ), KTM, +2:29,45

Também:

19º Tobias Ebster (A), KTM, +5:48.40