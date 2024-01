Decisione preliminare presa! Vantaggio Brabec.

Era il giorno in cui si doveva prendere una decisione preliminare, ed era il buon vecchio gioco del coniglio contro il riccio. Ricky Brabec, in testa alla classifica generale, è stato il primo a tracciare le tracce in pista, e Ross Branch (Hero) ha dovuto sfruttare ogni occasione per recuperare secondi, o idealmente minuti, sull'americano.

È stato un duello al massimo livello, dove ogni secondo contava. Al chilometro 225 di 420, la gara era in parità: a quel punto, Ross Branch aveva accumulato un vantaggio su Ricky Brabec sul percorso pari a quello che quest'ultimo aveva ricevuto in bonus per essere in testa a quel punto. (Quest'anno, l'uomo in testa riceve un credito di tempo di un secondo per ogni chilometro percorso in testa).

Alla fine, il cacciatore Ross Branch ha vinto la tappa, ma il braccato Brabec ha perso solo 32 secondi. Anche il francese Adrien van Beveren, terzo in classifica generale, è stato classificato terzo oggi. Le possibilità che il pilota statunitense Ricky Brabec ripeta la vittoria del 2020 sono quindi buone. Sarebbe la prima vittoria di Honda dal 2021 (Kevin Benavides). Sam Sunderland (GASGAS) ha vinto nel 2022 e Kevin Benavides su KTM l'anno scorso.

Uno in meno

Nacho Cornejo (Honda), che è stato a lungo in corsa per il podio, ha perso le sue possibilità di un posto in testa dopo appena 115 chilometri quando ha dovuto lavorare sulla sua Honda per diversi minuti. Il problema: la pompa della benzina nel serbatoio anteriore si era rotta e, dopo che il serbatoio posteriore era rimasto a secco, si è dovuto fermare per trasferire il carburante dal serbatoio anteriore a quello posteriore.

Questo rende la lotta per il quarto posto nella classifica finale di domani entusiasmante: il pilota cileno della Honda e l'argentino Kevin Benavides, punta di diamante del Pierer Mobility Group con la sua Red Bull KTM 450 Rally, si sono portati a distanza ravvicinata prima della tappa finale.

La sensazione della giornata è stata data dal sudafricano Bradley Cox (KTM), che ha concluso la giornata al 6° posto, proprio in mezzo ai leader mondiali, e ha preso il comando della classe Rally 2 con la sua terza vittoria della giornata.

Tobias Ebster, ora soprannominato "Mini Kini" dai media internazionali, ha concluso la tappa 11 al 27° posto ed è 20° in classifica generale.

Domani seguirà l'ultima giornata della Dakar 2024 , con 175 chilometri da percorrere sull'anello di Yanbu .

Il risultato è provvisorio. Potrebbero esserci cambiamenti dovuti a penalità o accrediti.

Dakar 2024, risultato provvisorio della tappa11 (18.1.):

1 .Ross Branch (BW), Hero, 4:51.57 ore

2. Ricky Brabec (USA), Honda,+32sec

3. Adrien Van Beveren (F), Honda, +3:17

4. Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +4:38

5. Tob y Price (AUS), KTM,+6:31

6. BradleyCox (RSA), KTM, KTM, +6:31 6. Bradley Cox (RSA),KTM, KTM, KTM.Bradley Cox (RSA), KTM, +8:05

7. Kevin Benavides (ARG), KTM, +9:08

8. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +12:23

9. Martin Michek (CZE), KTM, +14:27

10. Stefan Svitko (SVK), KTM,+15:47

Inoltre:

27. Tobias Ebster (A), KTM, +52:41

Classifica generale provvisoria dopo la tappa11 (18.1.):

1° Ricky Brabec (USA), Honda,49:37.57

2° Ross Branch (BW), Hero, +10:22 min

3° Adrien Van Beveren (F), Honda,+14:31

4° Jose Cornejo (CHL), Honda,+38:44

5° Kevin Benavides (ARG), KTM,+41:19

6° Toby Price (AUS), KTM,+47:59

7°Luciano Benavides (ARG), Husqvarna,+55:48

8. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:12,25 h

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:54,18

10. Martin Michek (CZ), KTM, +2:43,40

Inoltre:

20. Tobias Ebster (A), KTM,+6:40,49