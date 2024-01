Decisão preliminar tomada! Vantagem Brabec.

Branch (Hero) vence por pouco o dia, Brabec (Honda) fica mais perto do título: o americano defende a liderança geral e vai para o último dia com uma vantagem de mais de 10 minutos.

Era o dia em que uma decisão preliminar tinha de ser tomada, e era o bom e velho jogo do coelho contra o ouriço. Ricky Brabec, que lidera a classificação geral, foi o primeiro a fazer-se ao caminho na pista e Ross Branch (Hero) teve de aproveitar todas as oportunidades para ganhar segundos, ou mesmo minutos, ao americano.

Foi um duelo ao mais alto nível, onde cada segundo contava. Ao quilómetro 225 de 420, a corrida estava empatada: nesta altura, Ross Branch tinha conseguido uma vantagem sobre Ricky Brabec no percurso, tanto quanto este último tinha recebido em bónus por liderar nesta altura. (Este ano, o líder recebe um crédito de tempo de um segundo por cada quilómetro percorrido na frente).

No final, o caçador Ross Branch venceu a etapa, mas o perseguido Brabec perdeu apenas 32 segundos. O francês Adrien van Beveren, em terceiro lugar na classificação geral, também foi classificado em terceiro hoje. As hipóteses de o piloto americano Ricky Brabec repetir a sua vitória de 2020 são, portanto, boas. Seria a primeira vitória do título da Honda desde 2021 (Kevin Benavides). Sam Sunderland (GASGAS) venceu em 2022 e Kevin Benavides na KTM no ano passado.

Menos um

Nacho Cornejo (Honda), que esteve mais tempo no caminho para o pódio, perdeu as suas hipóteses de um lugar na frente após apenas 115 quilómetros, quando teve de trabalhar na sua Honda durante vários minutos. O problema: a bomba de gasolina do depósito da frente avariou e, depois de o depósito de trás ter ficado seco, teve de parar para transferir combustível do depósito da frente para o de trás.

Isto faz com que a luta pelo quarto lugar na classificação final seja emocionante amanhã: o piloto chileno da Honda e o argentino Kevin Benavides, líder do Pierer Mobility Group com a sua Red Bull KTM 450 Rally, estão a uma curta distância antes da última etapa.

A sensação do dia foi o sul-africano Bradley Cox (KTM), que terminou em 6º lugar no dia, bem no meio dos líderes mundiais, e assumiu a liderança da classe Rally 2 com a sua terceira vitória do dia.

Tobias Ebster, agora apelidado de "Mini Kini" pelos media internacionais, terminou a etapa 11 em 27º lugar e é o 20º da geral.

O último dia do Dakar 2024 segue amanhã , com 175 quilómetros a serem percorridos na etapade Yanbu .

O resultado é provisório. Poderáainda haver alterações devido a penalizações de tempo ou créditos.

Dakar 2024, resultado provisório etapa11 (18.1.):

1 .Ross Branch (BW), Hero, 4:51.57 horas

2. Ricky Brabec (USA), Honda,+32seg

3. Adrien Van Beveren (F), Honda, +3:17

4. Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +4:38

5. Toby Price (AUS), KTM, +6:31

6 .Bradley Cox (RSA), KTM, +8:05

7. Kevin Benavides (ARG), KTM, +9:08

8. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +12:23

9. Martin Michek (CZE), KTM, +14:27

10. Stefan Svitko (SVK), KTM,+15:47

Mais:

27. Tobias Ebster (A), KTM, +52:41

Classificação geral provisória após a etapa11 (18.1.)

1º Ricky Brabec (EUA), Honda,49:37.57

2º Ross Branch (BW), Hero, +10:22 min

3º Adrien Van Beveren (F), Honda,+14:31

4º Jose Cornejo (CHL), Honda,+38:44

5º Kevin Benavides (ARG), KTM,+41:19

6º Toby Price (AUS), KTM,+47:59

7ºLuciano Benavides (ARG), Husqvarna,+55:48

8. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:12,25 h

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:54,18

10. Martin Michek (CZ), KTM, +2:43,40

Mais:

20. Tobias Ebster (A), KTM,+6:40,49