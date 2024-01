Tobias Ebster (KTM): Peligro por defecto en el roadbook

Tobias Ebster, debutante en el Dakar, ocupó la 27ª posición en la penúltima etapa del jueves, perdiendo 52:41 minutos con su Kini KTM frente al ganador del día, Ross Branch (Hero). En la clasificación general, el as de Honda Ricky Brabec está a punto de conseguir su segunda victoria en el Dakar.

"Ha sido un día muy largo. Había muchas piedras y era fácil caerse. Muchos pilotos salieron despedidos, empezó en el kilómetro 20 que estaba el helicóptero", declaró el piloto de 26 años tras los 480 kilómetros.

El road book causó grandes problemas a "Mini-Kini": "Tiró a otro piloto delante de mí. Tuve que dejar que alguien me adelantara porque mi roadbook digital no funcionaba. Tuve que cambiar a la pantalla táctil, pero no funcionaba. Eso no es muy agradable cuando vas tan rápido y no sabes por dónde vas y en qué peligro te encuentras".

Luego hubo otro incidente: "Después del cañón, el libro de ruta volvió a funcionar, pero más tarde no volvió a hacerlo. Desgraciadamente, tuve que conducir un poco rezagado. Justo delante de mí, un piloto de Yamaha se fue al suelo fuertemente. Entonces nos detuvimos durante dos o tres minutos", dijo el sobrino de la leyenda de KTM Heinz Kinigadner.

Ebster perdió un puesto en la clasificación general el jueves y ahora es P20. Sin embargo, sigue liderando la clasificación "Malle Moto" para pilotos sin asistencia. El viernes le esperan otros 175 kilómetros de especial.

Dakar 2024, resultado provisional etapa 11 (18.1.):

1º Ross Branch (BW), Hero, 4:51.57 horas

2° Ricky Brabec (USA), Honda, +32 s

3º Adrien Van Beveren (F), Honda, +3:17

4º Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +4:38

5º Toby Price (AUS), KTM, +6:31

6º Bradley Cox (RSA), KTM, +8:05

7º Kevin Benavides (ARG), KTM, +9:08

8º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +12:23

9º Martin Michek (CZE), KTM, +14:27

10º Stefan Svitko (SVK), KTM, +15:47



Más adelante:

27º Tobias Ebster (A), KTM, +52:41

Clasificación general provisional tras la 11ª etapa (18.1.):

1º Ricky Brabec (USA), Honda, 49:37.57 horas

2º Ross Branch (BW), Hero, +10:22 min

3º Adrien Van Beveren (F), Honda, +14:31

4º José Cornejo (CHL), Honda, +38:44

5º Kevin Benavides (ARG), KTM, +41:19

6º Toby Price (AUS), KTM, +47:59

7º Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +55:48

8º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:12.25 h

9º Stefan Svitko (SK), KTM, +1:54.18

10º Martin Michek (CZ), KTM, +2:43,40



También

20º Tobias Ebster (A), KTM, +6:40,49