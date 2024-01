Tobias Ebster (KTM): pericolo a causa di un difetto del roadbook

Il debuttante alla Dakar Tobias Ebster ha conquistato il 27° posto nella penultima tappa di giovedì, perdendo 52:41 minuti con la sua Kini KTM rispetto al vincitore di giornata Ross Branch (Hero). Nella classifica generale, l'asso della Honda Ricky Brabec è in procinto di ottenere la sua seconda vittoria alla Dakar.

"È stata una giornata lunga. C'erano tante pietre ed era facile cadere. Molti piloti sono stati sbalzati, è iniziato al chilometro 20 che c'era l'elicottero", ha detto il 26enne Ebster dopo i 480 chilometri.

Il road book ha causato grossi problemi a "Mini-Kini": "Ha fatto cadere un altro corridore davanti a me. Ho dovuto lasciare che qualcuno mi superasse perché il roadbook digitale non funzionava. Ho dovuto passare al touchscreen, ma non funzionava. Non è bello quando si viaggia così veloci e non si sa dove si sta andando e quali pericoli si corrono".

Poi c'è stato un altro incidente: "Dopo il canyon, il road book ha funzionato di nuovo, ma poi non ha funzionato più. Purtroppo ho dovuto guidare un po' indietro. Proprio davanti a me, un pilota Yamaha è stato buttato a terra pesantemente. Ci siamo fermati per due o tre minuti", ha dichiarato il nipote della leggenda KTM Heinz Kinigadner.

Giovedì Ebster ha perso una posizione nella classifica generale ed è ora in P20. Tuttavia, è ancora in testa alla classifica "Malle Moto" per i piloti non assistiti. Venerdì lo attendono altri 175 chilometri di prova speciale.

Dakar 2024, risultato provvisorio tappa 11 (18.1.):

1° Ross Branch (BW), Hero, 4:51.57 ore

2° Ricky Brabec (USA), Honda, +32 sec.

3° Adrien Van Beveren (F), Honda, +3:17

4° Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +4:38

5° Toby Price (AUS), KTM, +6:31

6° Bradley Cox (RSA), KTM, +8:05

7° Kevin Benavides (ARG), KTM, +9:08

8° Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +12:23

9° Martin Michek (CZE), KTM, +14:27

10° Stefan Svitko (SVK), KTM, +15:47



Altri:

27° Tobias Ebster (A), KTM, +52:41

Classifica generale provvisoria dopo la tappa 11 (18.1.):

1° Ricky Brabec (USA), Honda, 49:37.57 ore

2° Ross Branch (BW), Hero, +10:22 min.

3° Adrien Van Beveren (F), Honda, +14:31

4° Jose Cornejo (CHL), Honda, +38:44

5° Kevin Benavides (ARG), KTM, +41:19

6° Toby Price (AUS), KTM, +47:59

7° Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +55:48

8° Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:12.25 h

9° Stefan Svitko (SK), KTM, +1:54.18

10° Martin Michek (CZ), KTM, +2:43,40



Inoltre:

20° Tobias Ebster (A), KTM, +6:40,49