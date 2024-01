Tobias Ebster (KTM): Perigo devido a defeito no roadbook

O piloto privado da KTM, Tobias Ebster, também se aguentou na décima primeira etapa do Rali Dakar 2024 e está agora à beira da meta mais importante da sua estreia.

por Johannes Orasche - Automatic translation from German

O estreante no Dakar, Tobias Ebster, ficou em 27º lugar na penúltima etapa na quinta-feira, perdendo 52:41 minutos na sua Kini KTM para o vencedor do dia, Ross Branch (Hero). Na classificação geral, o ás da Honda Ricky Brabec está à beira da sua segunda vitória no Dakar.

"Foi um dia longo. Havia muitas pedras e era fácil cair. Muitos pilotos foram atirados, começou no quilómetro 20 e o helicóptero estava lá", disse Ebster, de 26 anos, após os 480 quilómetros.

O road book causou grandes problemas a "Mini-Kini": "Atirou outro ciclista para a minha frente. Tive de deixar que alguém me ultrapassasse porque o meu roadbook digital não estava a funcionar. Tive de mudar para o ecrã tátil, mas não funcionou. Isso não é muito agradável quando se está a viajar tão depressa e não se sabe para onde se está a ir e em que perigo se está."

Depois, houve outro incidente: "Depois do desfiladeiro, o road book voltou a funcionar, mas mais tarde deixou de funcionar. Infelizmente, tive de conduzir um pouco atrás. Mesmo à minha frente, um piloto da Yamaha foi fortemente abatido. Depois parámos durante dois ou três minutos", disse o sobrinho da lenda da KTM Heinz Kinigadner.

Ebster perdeu um lugar na classificação geral na quinta-feira e está agora em P20. No entanto, continua a liderar a classificação "Malle Moto" para os pilotos sem assistência. Mais 175 quilómetros de etapa especial esperam-no na sexta-feira.

Dakar 2024, resultado provisório etapa 11 (18.1.):

1º Ross Branch (BW), Hero, 4:51.57 horas

2º Ricky Brabec (EUA), Honda, +32 seg.

3º Adrien Van Beveren (F), Honda, +3:17

4º Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +4:38

5º Toby Price (AUS), KTM, +6:31

6º Bradley Cox (RSA), KTM, +8:05

7º Kevin Benavides (ARG), KTM, +9:08

8º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +12:23

9º Martin Michek (CZE), KTM, +14:27

10º Stefan Svitko (SVK), KTM, +15:47



Mais:

27º Tobias Ebster (A), KTM, +52:41

Classificação geral provisória após a etapa 11 (18.1.):

1º Ricky Brabec (EUA), Honda, 49:37.57 horas

2º Ross Branch (BW), Hero, +10:22 min

3º Adrien Van Beveren (F), Honda, +14:31

4º Jose Cornejo (CHL), Honda, +38:44

5º Kevin Benavides (ARG), KTM, +41:19

6º Toby Price (AUS), KTM, +47:59

7º Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +55:48

8º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:12.25 h

9º Stefan Svitko (SK), KTM, +1:54.18

10º Martin Michek (CZ), KTM, +2:43,40



Também:

20º Tobias Ebster (A), KTM, +6:40.49