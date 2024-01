Dakar 2024, 12a tappa: il gran finale si avvicina

La dodicesima tappa del Rally Dakar di quest'anno è in programma venerdì in Arabia Saudita. I piloti e le squadre devono superare l'ultima tappa del grande evento rallystico prima che arrivi la bandiera a scacchi.

Venerdì i piloti del Rally Dakar 2024 affronteranno la dodicesima e ultima tappa della grande avventura del rally. Dopo oltre 7000 chilometri in totale, il traguardo della 46ª edizione della Dakar sarà Yanbu.

Nell'anello finale da e per Yanbu, lungo il Mar Rosso, dovranno essere completati altri 328 chilometri prima di incoronare il grande vincitore nel 2024. I partecipanti hanno iniziato l'avventura ad al-'Ula il 5 gennaio, mentre gli ultimi 175 chilometri verranno contati 14 giorni dopo.

Il finale non presenta grandi difficoltà, ma potrebbe comunque essere decisivo. Dopotutto, Toby Price è stato vicinissimo al suo terzo trofeo all'inizio della tappa 14 del 2023, ma i suoi dodici secondi di vantaggio non sono stati sufficienti a tenere dietro il compagno di squadra KTM Kevin Benavides. Lo ha superato sul traguardo e si è assicurato la vittoria.

In vista dell'ultima giornata, il pilota della Honda Ricky Brabec è in testa alla classifica di quest'anno. Ha un vantaggio di dieci minuti su Ross Branch (Hero), che spera ancora in un miracolo per la sua squadra. Chi vincerà il rally più duro del mondo quest'anno?