Dakar 2024, etapa 12: A grande final está a chegar

A décima segunda etapa do Rali Dakar deste ano está agendada para sexta-feira na Arábia Saudita. Os pilotos e as equipas têm de sobreviver à última etapa do grande evento de rali antes de a bandeira axadrezada cair.

Na sexta-feira, os pilotos do Rali Dakar 2024 embarcarão na décima segunda e última etapa da grande aventura do rali. Após mais de 7000 quilómetros no total, o final da 46ª edição do Dakar terá lugar em Yanbu.

Na última etapa, de e para Yanbu, ao longo do Mar Vermelho, terão de ser completados mais 328 quilómetros antes de ser coroado o grande vencedor em 2024. Os participantes iniciaram a aventura em al-'Ula a 5 de janeiro, tendo os últimos 175 quilómetros sido contados 14 dias depois.

O final não apresenta grandes dificuldades, mas pode ser decisivo. Afinal, Toby Price estava muito perto do seu terceiro troféu no início da etapa 14 em 2023, mas a sua vantagem de doze segundos não foi suficiente para manter o seu companheiro de equipa da KTM, Kevin Benavides, atrás dele. Ele ultrapassou-o na linha de chegada e garantiu a vitória.

Antes do último dia, o piloto da Honda Ricky Brabec está na liderança este ano. Tem uma vantagem de dez minutos sobre Ross Branch (Hero), que continua à espera de um milagre para a sua equipa. Quem vai ganhar o rali mais difícil do mundo este ano?