¡Ricky Brabec (Honda) gana el Dakar 2024!

Para el líder, se trataba de no cometer más errores en la última etapa de hoy y llevar las motos hasta la meta. Para los atacantes, se trataba de darlo todo una vez más en los últimos kilómetros y quizás recuperar posiciones después de todo.

Los pilotos del Pierer Mobility Group, en particular, pertenecían a este último grupo y han vuelto a exprimir al máximo sus 450 Rally. Kevin Benavides, ganador absoluto del Dakar del año pasado, se ha adjudicado la victoria del día por delante de su compañero de equipo en el Red Bull KTM Factory Racing, Toby Price. Luciano Benavides, con una Husqvarna, terminó tras él y completó el podio de Pierer.

Mientras el líder de la general, Ricky Brabec, controlaba el ritmo para no poner en peligro su segunda estatuilla del Dakar por la victoria general, su compañero de Honda Adrien van Beveren pasó al ataque. El botsuanés Ross Branch, sin embargo, defendió su segundo puesto en el Hero, perdón: heroicamente, y por primera vez en su carrera sube al podio de un Rally Dakar. Para el experimentado francés van Beveren, que lleva años pilotando una Yamaha semiprivada, también ha sido su primera clasificación entre los tres primeros en el Dakar.

Los votos

Ricky Brabec, ganador de la general, feliz y aliviado: "¡Ha sido una carrera muy reñida! Sólo unos minutos decidieron la victoria. En resumen, dos días han marcado la diferencia. Ayer corrí por pura adrenalina. Sabía que perdería la victoria final si Ross me alcanzaba. La dificultad hoy era no perder la concentración. Pero ahora lo he conseguido, he cruzado la línea de meta y he ganado el rally más duro del desierto por segunda vez. Estoy muy contento por el equipo. A partir de ahora, el número 9 será mi número de la suerte".

Ross Branch, Hero, 2º clasificado: "No tengo palabras, estoy en la luna. Enhorabuena a Ricky, ha hecho una carrera fenomenal, impecable todos los días. En general, ha sido mejor que yo, así que enhorabuena. Ha sido un privilegio poder luchar con ellos. Aún tengo potencial en la hierba de camello, pero de momento estoy contento. Feliz sobre todo por mi joven equipo. ¡Qué resultado para todo el trabajo duro! Lo han dado todo para que yo pudiera divertirme ahí fuera. Gracias".

Adrien van Beveren , tercero, se mostró un poco reflexivo: "Los últimos años han sido increíblemente duros, con toda la mala suerte y los accidentes. Pero ahora, por fin, por fin el podio. Lo he dado todo hasta el último metro. Más importante que el tercer puesto es que he luchado por la victoria hasta el final. Nunca he estado tan cerca del gran objetivo. Mi sueño sigue siendo ganar el Dakar algún día".

Gracias a la victoria de etapa de hoy, las estadísticas de los fabricantes quedan así: Honda ha ganado 7 de las 12 etapas, KTM 3 y Hero 2.

Dos pilotos de la categoría Rally 2 se han mostrado increíblemente fuertes hoy: el argentino Diego Llamos ha terminado en 5ª posición, con el francés Romain Dumontier justo detrás de él. Con Mathieu Doveze y Bradley Cox, un total de cuatro (¡!) jóvenes pilotos entre los 10 primeros demostraron su potencial de cara al futuro.

Por supuesto, la impecable actuación del novato tirolés en el Dakar , Tobias Ebster, es especialmente satisfactoria desde una perspectiva germanófona. Hoy ha vuelto a llevar su Kini-KTM a la meta en 19ª posición y ha terminado su primer Dakar en 20ª posición de la general. En la categoría "Original by Motul", más conocida como Malle Moto o la categoría de los auténticos pilotos que siguen haciendo su propio trabajo y no tienen un equipo detrás, esto ha significado una victoria superior. ¡Nuestra más calurosa enhorabuena!



El resultado es provisional. Todavía puede haber cambios debido a penalizaciones de tiempo o créditos (aunque ya no esperamos esto).

Dakar 2024, resultado final provisional

1º Ricky Brabec (USA), Honda, 51:30.08 horas

2º Ross Branch(BW), Hero, +10:52 min

3º Adrien van Beveren (F), Honda, +12:25

4º Kevin Benavides (ARG), KTM, +38:48

5º Toby Price (AUS), KTM, +45:28

6º José Cornejo (CHL), Honda,+46:38

7º Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +53:31

8º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:14.32 h

9º Stefan Svitko (SK), KTM, +1:56.28

10º Martin Michek (CZ), KTM, +2:48.49



Además:

20. Tobias Ebster (A), KTM, +6:46,52







Resultado etapa12 (19.1.):

1º Kevin Benavides (ARG) ,KTM, 1:48,40 h

2º Toby Price (AUS), KTM, +1:00 min

3º Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +1:14

4º Adrien van Beveren (F), Honda, +1:25

5º. 5º Diego Llanos (ARG), KTM, +3:14

6º Romain Dumontier (ARG), KTM, +3:23

7º Ricky Brabec (USA), Honda, +3:31

8º Mathieu Doveze (F), KTM, +3:36 h

9º Ross Branch (BW), Hero, +4:02

10º Bradley Cox (RSA), KTM,+4:19



Además:

19º Tobias Ebster (A), KTM, +9:34