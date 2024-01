Ricky Brabec (Honda) remporte le Dakar 2024 !

Deuxième Ross Branch (Hero), troisième Adrien van Beveren (Honda). Le duo KTM Kevin Benavides et Toby Price se hisse à la 4e et à la 5e place du classement général grâce à leur double victoire.

Pour le leader, il s'agissait de ne pas commettre d'erreur lors de la dernière étape d'aujourd'hui et d'amener les vélos à l'arrivée. Pour les attaquants, il s'agissait de tout donner dans les derniers kilomètres et peut-être de gagner encore des places.

Les coureurs de Pierer Mobility Group, en particulier, faisaient partie de ce dernier groupe et ont encore une fois fait valoir leur 450 Rally. Kevin Benavides, vainqueur du Dakar l'année dernière, a remporté la victoire du jour devant son coéquipier du Red Bull KTM Factory Racing Toby Price. Luciano Benavides, un Husqvarna, s'est placé derrière et a complété le podium Pierer.

Alors que le leader du classement général, Ricky Brabec, contrôlait le rythme pour ne pas compromettre sa deuxième statuette Dakar pour la victoire finale, son collègue Honda Adrien van Beveren sonnait la charge. Ross Branch du Botswana a cependant défendu, pardon, héroïquement sa deuxième place sur le Hero et monte pour la première fois de sa carrière sur le podium des vainqueurs d'un rallye Dakar. Pour le Français expérimenté van Beveren, qui a roulé pendant des années sur une Yamaha semi-privée, il s'agissait également de son premier top 3 sur le Dakar.

Les voix

Ricky Brabec, vainqueur au classement général, heureux et soulagé : "C'était une course tellement serrée ! Quelques minutes seulement ont décidé de la victoire. En fin de compte, deux jours ont fait la différence. Hier, j'ai roulé purement sur l'adrénaline. Je savais que je perdrais la victoire finale si Ross me tombait dessus. La difficulté aujourd'hui était de ne pas perdre le focus. Mais maintenant, je l'ai fait, j'ai franchi la ligne d'arrivée et j'ai gagné pour la deuxième fois le rallye le plus difficile du désert. Je suis tellement heureux pour l'équipe ! Désormais, le numéro 9 sera mon numéro porte-bonheur".

Ross Branch, Hero, 2e place : ""Je suis sans voix, tout simplement heureux. Félicitations à Ricky, il a fait une course phénoménale, sans faute tous les jours. Au total, il a été meilleur que moi, c'est pourquoi je le félicite. C'était un privilège de pouvoir se battre avec les gars là-bas. J'ai encore du potentiel dans l'herbe à chameau, mais pour l'instant, je suis simplement heureux. Heureux surtout pour ma jeune équipe. Quel résultat pour leur dur labeur ! Ils ont tout donné pour que je puisse m'amuser dehors. Merci !"

Adrien van Beveren , troisième, s'est montré un peu pensif : "Les dernières années ont été follement difficiles avec toute la malchance et les accidents. Mais maintenant, enfin, enfin le podium. J'ai tout donné jusqu'au dernier mètre. Ce qui est plus important que la troisième place, c'est que je me suis battue jusqu'au bout pour la victoire. Je n'ai jamais été aussi proche du grand objectif. Mon rêve reste de remporter un jour le Dakar".

Grâce à la victoire du jour, les statistiques des constructeurs se présentent ainsi : Sur les 12 étapes, Honda en a gagné 7, KTM 3 et Hero 2.

Deux pilotes de la catégorie Rally 2 ont été incroyablement forts aujourd'hui : l'Argentin Diego Llamos a franchi la ligne d'arrivée en 5e position et le Français Romain Dumontier juste derrière. Avec Mathieu Doveze et Bradley Cox, ce sont au total quatre ( !) jeunes pilotes dans le top 10 qui ont montré leur potentiel pour l'avenir.

Du point de vue germanophone, la performance sans faute de la recrue tyrolienne du Dakar Tobias Ebster est particulièrement réjouissante. Aujourd'hui encore, il a amené sa Kini-KTM à l'arrivée en 19e position sans commettre d'erreur et a terminé son premier Dakar à la 20e place du classement général. Dans la catégorie "Original by Motul", mieux connue sous le nom de Malle Moto ou la catégorie des vrais, qui construisent encore eux-mêmes et n'ont pas d'équipe en arrière-plan, cela a signifié une victoire supérieure. Nous les félicitons chaleureusement !



Les résultats sont provisoires. Des pénalités de temps ou des crédits peuvent encore entraîner des changements (ce à quoi nous ne nous attendons toutefois plus).

Dakar 2024,résultatfinalprovisoire:

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 51:30,08 heures.

2. Ross Branch (BW), Hero, +10:52 min

3. Adrien van Beveren (F), Honda,+12:25

4. Kevin Benavides (ARG), KTM, +38:48

5. Toby Price (AUS), KTM, +45:28

6. Jose Cornejo (CHL), Honda,+46:38

7. Luciano Benavides (ARG), Husqvarna,+53:31

8. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:14.32 h

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:56,28

10. Martin Michek (CZ), KTM, +2:48,49



En outre :

20. Tobias Ebster (A), KTM, +6:46,52







Résultat de l' étape12 (19.1.) :

1. Kevin Benavides (ARG), KTM, 1:48,40 heures

2. Toby Price (AUS), KTM, +1:00 min

3. Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +1:14

4. Adrien van Beveren (F), Honda, +1:25

5. Diego Llanos (ARG), KTM, +3:14

6. Romain Dumontier (ARG), KTM, +3:23

7. Ricky Brabec (USA), Honda, +3:31

8. Mathieu Doveze (F), KTM, +3:36 h

9. Ross Branch (BW), Hero, +4:02

10. Bradley Cox (RSA), KTM, +4:19



En outre :

19. Tobias Ebster (A), KTM, +9:34