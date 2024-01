Ricky Brabec (Honda) vince la Dakar 2024!

Per il leader, si trattava di non commettere altri errori nell'ultima tappa di oggi e di portare le biciclette al traguardo. Per gli attaccanti, invece, si trattava di dare ancora una volta il massimo negli ultimi chilometri e forse di recuperare qualche posizione.

I piloti del Pierer Mobility Group, in particolare, appartenevano a quest'ultimo gruppo e hanno spinto ancora una volta al massimo le loro 450 Rally. Kevin Benavides, vincitore assoluto della Dakar dello scorso anno, ha conquistato la vittoria di giornata davanti al suo compagno di squadra del Red Bull KTM Factory Racing Toby Price. Luciano Benavides, su Husqvarna, ha concluso alle sue spalle e ha completato il podio di Pierer.

Mentre il leader della classifica generale Ricky Brabec controllava il ritmo per non compromettere la sua seconda statua Dakar per la vittoria assoluta, il suo collega della Honda Adrien van Beveren è andato all'attacco. Ross Branch del Botswana, invece, ha difeso il suo secondo posto sulla Hero, scusate: eroicamente, e per la prima volta nella sua carriera sale sul podio di un Rally Dakar. Per l'esperto francese van Beveren, che da anni guida una Yamaha semi-privata, si tratta anche del primo piazzamento tra i primi tre alla Dakar.

I voti

Il vincitore assoluto Ricky Brabec, felice e sollevato: "È stata una gara così combattuta! Solo pochi minuti hanno deciso la vittoria. Il punto è che due giorni hanno fatto la differenza. Ieri ho guidato solo grazie all'adrenalina. Sapevo che avrei perso la vittoria assoluta se Ross mi avesse raggiunto. La difficoltà di oggi è stata quella di non perdere la concentrazione. Ma ora ce l'ho fatta, ho tagliato il traguardo e ho vinto per la seconda volta il rally più duro del deserto. Sono felicissimo per la squadra! D'ora in poi, il numero 9 sarà il mio numero fortunato".

Ross Branch, Hero, 2° posto: ""Sono senza parole, sono al settimo cielo. Congratulazioni a Ricky, ha fatto una gara fenomenale, impeccabile ogni singolo giorno. Nel complesso è stato migliore di me, quindi complimenti a lui. È stato un privilegio poter lottare con i ragazzi là fuori. Ho ancora del potenziale nell'erba del cammello, ma al momento sono solo felice. Felice soprattutto per la mia giovane squadra. Che risultato per tutto il duro lavoro! Hanno dato tutto perché io potessi divertirmi là fuori. Grazie!".

Adrien van Beveren , terzo classificato, è stato un po' riflessivo: "Gli ultimi anni sono stati incredibilmente duri con tutte le sfortune e gli incidenti. Ma ora finalmente, finalmente il podio. Ho dato tutto fino all'ultimo metro. Più importante del terzo posto è che ho lottato per la vittoria fino alla fine. Non sono mai stato così vicino al grande obiettivo. Il mio sogno è ancora quello di vincere la Dakar un giorno".

Grazie alla vittoria di tappa di oggi, le statistiche dei costruttori sono queste: Honda ha vinto 7 delle 12 tappe, KTM 3 e Hero 2.

Due piloti della categoria Rally 2 sono stati incredibilmente forti oggi: l'argentino Diego Llamos ha concluso al 5° posto, con il francese Romain Dumontier subito dietro. Con Mathieu Doveze e Bradley Cox, un totale di quattro (!) giovani piloti nella top 10 hanno dimostrato il loro potenziale per il futuro.

Naturalmente, la prestazione impeccabile del debuttante tirolese alla Dakar Tobias Ebster è particolarmente piacevole dal punto di vista della lingua tedesca. Anche oggi ha portato la sua Kini-KTM al traguardo al 19° posto e ha concluso la sua prima Dakar al 20° posto assoluto. Nella classe "Original by Motul", meglio conosciuta come Malle Moto o la categoria dei veri piloti che lavorano ancora da soli e non hanno un team alle spalle, questo ha significato una vittoria superiore. Le nostre più vive congratulazioni!



Il risultato è provvisorio. Potrebbero ancora esserci cambiamenti dovuti a penalità di tempo o crediti (anche se non ce lo aspettiamo più).

Dakar 2024,risultatofinaleprovvisorio:

1° Ricky Brabec (USA), Honda, 51:30.08 ore

2° Ross Branch (BW), Hero, +10:52 min.

3° Adrien van Beveren (F), Honda,+12:25

4° Kevin Benavides (ARG), KTM, +38:48

5° Toby Price (AUS), KTM, +45:28

6° Jose Cornejo (CHL), Honda,+46:38

7° Luciano Benavides (ARG), Husqvarna,+53:31

8° Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:14.32 h

9° Stefan Svitko (SK), KTM, +1:56.28

10° Martin Michek (CZ), KTM, +2:48.49



Inoltre:

20. Tobias Ebster (A), KTM, +6:46,52







Risultato tappa12 (19.1.):

1° Kevin Benavides (ARG), KTM, 1:48.40 ore

2° Toby Price (AUS), KTM, +1:00 min

3° Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +1:14

4° Adrien van Beveren (F), Honda, +1:25

5° Diego Llanos (ARG), KTM, +3:14

6. Romain Dumontier (ARG), KTM, +3:23

7. Ricky Brabec (USA), Honda, +3:31

8. Mathieu Doveze (F), KTM, +3:36 h

9. Ross Branch (BW), Hero, +4:02

10. Bradley Cox (RSA), KTM,+4:19



Inoltre:

19° Tobias Ebster (A), KTM, +9:34