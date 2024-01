Ricky Brabec (Honda) vence o Dakar 2024!

Para o líder, tratava-se de não cometer mais erros na última etapa e de levar as bicicletas até à meta. Para os atacantes, tratava-se de dar tudo de si nos últimos quilómetros e, quem sabe, recuperar lugares.

Os pilotos do Pierer Mobility Group, em particular, pertenciam a este último grupo e voltaram a dar o máximo com as suas 450 Rally. Kevin Benavides, vencedor da geral do Dakar do ano passado, conquistou a vitória do dia à frente do seu companheiro de equipa na Red Bull KTM Factory Racing, Toby Price. Luciano Benavides, numa Husqvarna, terminou atrás dele e completou o pódio de Pierer.

Enquanto o líder da geral, Ricky Brabec, controlava o ritmo para não pôr em causa a sua segunda estátua do Dakar, o seu colega da Honda, Adrien van Beveren, partiu para o ataque. Ross Branch do Botswana, no entanto, defendeu o seu segundo lugar no Hero, desculpem: heroicamente, e pela primeira vez na sua carreira está no pódio de um Rali Dakar. Para o experiente francês van Beveren, que há anos pilota uma Yamaha semi-privada, foi também o seu primeiro top 3 no Dakar.

Os votos

O vencedor da geral Ricky Brabec, feliz e aliviado: "Foi uma corrida tão renhida! Apenas alguns minutos decidiram a vitória. O que importa é que dois dias fizeram a diferença. Ontem andei só com adrenalina. Sabia que perderia a vitória geral se o Ross me apanhasse. A dificuldade de hoje foi não perder a concentração. Mas agora consegui, cruzei a meta e ganhei o mais duro rali do deserto pela segunda vez. Estou muito feliz pela equipa! De agora em diante, o número 9 será o meu número da sorte."

Ross Branch, Hero, 2.º lugar: "Estou sem palavras, estou muito emocionado. Parabéns ao Ricky, ele fez uma corrida fenomenal, sem falhas todos os dias. No geral, ele foi melhor do que eu, por isso, parabéns a ele. Foi um privilégio poder lutar com a malta lá fora. Ainda tenho potencial na relva de camelo, mas neste momento estou apenas feliz. Feliz sobretudo pela minha jovem equipa. Que resultado para todo o trabalho árduo! Eles deram tudo para que eu me pudesse divertir. Obrigado!

Adrien van Beveren , em terceiro lugar, estava um pouco reflexivo: "Os últimos anos têm sido incrivelmente difíceis, com todos os azares e acidentes. Mas agora, finalmente, finalmente o pódio. Dei tudo até ao último metro. Mais importante do que o terceiro lugar é o facto de ter lutado pela vitória até ao fim. Nunca estive tão perto do grande objetivo. O meu sonho continua a ser ganhar o Dakar um dia".

Graças à vitória na etapa de hoje, as estatísticas dos construtores são as seguintes: A Honda ganhou 7 das 12 etapas, a KTM 3 e a Hero 2.

Dois pilotos da categoria Rally 2 foram incrivelmente fortes hoje: o argentino Diego Llamos terminou em 5º lugar, com o francês Romain Dumontier logo atrás dele. Com Mathieu Doveze e Bradley Cox, um total de quatro (!) jovens pilotos no top 10 mostraram o seu potencial para o futuro.

É claro que o desempenho impecável do estreante tirolês no Dakar, Tobias Ebster, é particularmente agradável de uma perspetiva de língua alemã. Hoje, ele trouxe novamente a sua Kini-KTM para a linha de chegada em 19º lugar e terminou o seu primeiro Dakar em 20º lugar na geral. Na classe "Original by Motul", mais conhecida como Malle Moto ou a categoria de pilotos genuínos que ainda fazem o seu próprio trabalho e não têm uma equipa por trás deles, isto significou uma vitória superior. Os nossos mais sinceros parabéns!



O resultado é provisório. Ainda pode haver alterações devido a penalizações de tempo ou créditos (embora já não esperemos que isso aconteça).

Dakar 2024,resultadofinalprovisório:

1º Ricky Brabec (EUA), Honda, 51:30.08 horas

2º Ross Branch (BW), Hero, +10:52 min

3º Adrien van Beveren (F), Honda,+12:25

4º Kevin Benavides (ARG), KTM, +38:48

5º Toby Price (AUS), KTM, +45:28

6º Jose Cornejo (CHL), Honda,+46:38

7º Luciano Benavides (ARG), Husqvarna,+53:31

8º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:14.32 h

9º Stefan Svitko (SK), KTM, +1:56.28

10º Martin Michek (CZ), KTM, +2:48.49



Também:

20. Tobias Ebster (A), KTM, +6:46,52







Resultado etapa12 (19.1.):

1º Kevin Benavides (ARG), KTM, 1:48.40 hrs

2º Toby Price (AUS), KTM, +1:00 min

3º Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +1:14

4º Adrien van Beveren (F), Honda, +1:25

5º Diego Llanos (ARG), KTM, +3:14

6. Romain Dumontier (ARG), KTM, +3:23

7. Ricky Brabec (EUA), Honda, +3:31

8. Mathieu Doveze (F), KTM, +3:36 h

9. Ross Branch (BW), Hero, +4:02

10. Bradley Cox (RSA), KTM,+4:19



Também:

19º Tobias Ebster (A), KTM, +9:34