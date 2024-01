Tobias Ebster (KTM): Definitivamente no es el último Dakar

Tobias Ebster cruzó la línea de meta en la duodécima y última etapa del Rally Dakar sin incidentes graves y, por lo tanto, puede llamarse a sí mismo finisher del Dakar. Y no sólo eso: el piloto de 26 años de Zillertal es el austriaco más joven en conseguirlo.

En la última jornada, de casi 180 kilómetros, Ebster ocupó la 19ª posición, mientras que Tobi terminó 20º en la general. El recién llegado al Dakar ganó la clasificación denominada "Malle Moto" (Clase Original Motul) y es también el novato más rápido.

"El Dakar 2024 ya ha terminado. Soy un finisher, he ganado la Malle Moto, soy el mejor debutante y estoy entre los 20 primeros de la general", sonreía el piloto privado tirolés. "Cuando pienso en los últimos 20 días, me doy cuenta de que han sido agotadores. Pero también fueron muy divertidos".

Ebster, sobrino de Heinz Kinigadner, describe así los esfuerzos: "Levantarse cada vez y empaquetarlo todo, montar la tienda, eso sí que fue una aventura en sí misma. Luego había que ir en moto todos los días, prepararlo todo de nuevo. Gracias a todos los que me vieron y me apoyaron. Ha sido increíble. El primer Dakar ya ha terminado y, sin duda, no será el último".

Dakar 2024, resultado final provisional:

1º Ricky Brabec (USA), Honda, 51:30.08 horas

2º Ross Branch (BW), Hero, +10:52 min

3º Adrien van Beveren (F), Honda, +12:25

4º Kevin Benavides (ARG), KTM, +38:48

5º Toby Price (AUS), KTM, +45:28

6º José Cornejo (CHL), Honda, +46:38

7º Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +53:31

8º Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:14.32 h

9º Stefan Svitko (SK), KTM, +1:56.28

10º Martin Michek (CZ), KTM, +2:48,49



También

20º Tobias Ebster (A), KTM, +6:46,52

Resultado etapa 12 (19.1.):

1º Kevin Benavides (ARG), KTM, 1:48,40 horas

2º Toby Price (AUS), KTM, +1:00 min

3º Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +1:14

4º Adrien van Beveren (F), Honda, +1:25

5º Diego Llanos (ARG), KTM, +3:14

6º Romain Dumontier (ARG), KTM, +3:23

7º Ricky Brabec (USA), Honda, +3:31

8º Mathieu Doveze (F), KTM, +3:36 h

9º Ross Branch (BW), Hero, +4:02

10º Bradley Cox (RSA), KTM, +4:19



También

19º Tobias Ebster (A), KTM, +9:34