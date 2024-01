Tobias Ebster (KTM) : Certainement pas le dernier Dakar

Tobias Ebster a franchi la ligne d'arrivée de la douzième et dernière étape du Rallye Dakar sans incident majeur et peut donc se targuer d'être le finaliste du Dakar. Et ce n'est pas tout : ce jeune homme de 26 ans originaire du Zillertal est le plus jeune Autrichien à avoir réussi cet exploit.

Le dernier jour, sur près de 180 kilomètres, Ebster s'est classé 19e et Tobi 20e au classement général. Le débutant du Dakar a remporté la victoire dans le classement "Malle Moto" (Original Motul Class) et est également le plus rapide des débutants.

"Le Dakar 2024 est maintenant terminé. Je suis un finisher, j'ai remporté la victoire Malle Moto, je suis le meilleur rookie et je suis dans le top 20 au total", a déclaré le pilote privé tyrolien, rayonnant. "Quand j'y repense, les 20 derniers jours ont été vraiment épuisants. Mais c'était aussi tellement amusant".

Ebster, le neveu de Heinz Kinigadner, présente les épreuves de la manière suivante : "Se lever à chaque fois pour tout emballer, plier la tente, c'était vraiment une aventure en soi. Ensuite, chaque jour, il fallait à nouveau faire la moto, tout préparer à nouveau. Merci à tous ceux qui m'ont regardé et soutenu. C'était vraiment génial ! Le premier Dakar est maintenant terminé et ce n'est certainement pas le dernier !"

Dakar 2024, résultat final provisoire :

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 51:30,08 heures.

2. Ross Branch (BW), Hero, +10:52 min

3. Adrien van Beveren (F), Honda, +12:25

4. Kevin Benavides (ARG), KTM, +38:48

5. Toby Price (AUS), KTM, +45:28

6. Jose Cornejo (CHL), Honda, +46:38

7. Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +53:31

8. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:14.32 h

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:56,28

10. Martin Michek (CZ), KTM, +2:48,49



En outre :

20. Tobias Ebster (A), KTM, +6:46,52

Résultat de l'étape 12 (19.1.) :

1. Kevin Benavides (ARG), KTM, 1:48,40 heures.

2. Toby Price (AUS), KTM, +1:00 min

3. Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +1:14

4. Adrien van Beveren (F), Honda, +1:25

5. Diego Llanos (ARG), KTM, +3:14

6. Romain Dumontier (ARG), KTM, +3:23

7. Ricky Brabec (USA), Honda, +3:31

8. Mathieu Doveze (F), KTM, +3:36 h

9. Ross Branch (BW), Hero, +4:02

10e Bradley Cox (RSA), KTM, +4:19



En outre :

19. Tobias Ebster (A), KTM, +9:34