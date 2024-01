Tobias Ebster (KTM): Sicuramente non l'ultima Dakar

Anche il tirolese Tobias Ebster, esordiente alla Dakar, ha portato a casa la sua Kini-KTM tutta intera nell'ultimo giorno del famoso rally nel deserto e come vincitore di classe, e ora può davvero festeggiare.

Tobias Ebster ha tagliato il traguardo della dodicesima e ultima tappa del Rally Dakar senza incidenti di rilievo e può quindi definirsi un finisher della Dakar. Non solo: il 26enne della Zillertal è il più giovane austriaco a raggiungere questo traguardo.

Nell'ultima giornata, che ha percorso quasi 180 chilometri, Ebster ha conquistato il 19° posto, mentre Tobi si è piazzato al 20° posto assoluto. Il nuovo arrivato alla Dakar ha vinto la cosiddetta classifica "Malle Moto" (Classe Original Motul) ed è anche il più veloce tra i debuttanti.

"La Dakar 2024 è finita. Sono un finisher, ho vinto la Malle Moto, sono il miglior rookie e tra i primi 20 in assoluto", ha dichiarato il pilota privato tirolese. "Se ci ripenso, gli ultimi 20 giorni sono stati davvero estenuanti. Ma è stato anche molto divertente".

Ebster, il nipote di Heinz Kinigadner, descrive così le fatiche: "Alzarsi ogni volta e imballare tutto, montare la tenda, è stata davvero un'avventura in sé. Poi c'era la moto da fare ogni giorno, per preparare di nuovo tutto. Grazie a tutti quelli che mi hanno guardato e sostenuto. È stato davvero fantastico! La prima Dakar è finita e sicuramente non sarà l'ultima!".

Dakar 2024, risultato finale provvisorio:

1° Ricky Brabec (USA), Honda, 51:30.08 ore

2° Ross Branch (BW), Hero, +10:52 min.

3° Adrien van Beveren (F), Honda, +12:25

4° Kevin Benavides (ARG), KTM, +38:48

5° Toby Price (AUS), KTM, +45:28

6° Jose Cornejo (CHL), Honda, +46:38

7° Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +53:31

8° Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +1:14.32 h

9° Stefan Svitko (SK), KTM, +1:56.28

10° Martin Michek (CZ), KTM, +2:48,49



Inoltre:

20° Tobias Ebster (A), KTM, +6:46,52

Risultato tappa 12 (19.1.):

1° Kevin Benavides (ARG), KTM, 1:48,40 ore

2° Toby Price (AUS), KTM, +1:00 min.

3° Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +1:14

4° Adrien van Beveren (F), Honda, +1:25

5° Diego Llanos (ARG), KTM, +3:14

6° Romain Dumontier (ARG), KTM, +3:23

7° Ricky Brabec (USA), Honda, +3:31

8° Mathieu Doveze (F), KTM, +3:36 h

9° Ross Branch (BW), Hero, +4:02

10° Bradley Cox (RSA), KTM, +4:19



Inoltre:

19° Tobias Ebster (A), KTM, +9:34