Matthias Walkner: "¡Escuchad a los pilotos!"

Desde 2001, KTM ha ganado 19 veces el rally más duro del mundo. Si añadimos la victoria de Sam Sunderland en 2022 en el GASGAS, solo ha habido dos años en los que ha ganado una marca ajena: Honda en 2020 y 2021: Honda en 2020 y 2021. Cabe imaginar que el resultado de 2024 en Mattighofen/Munderfing desencadenará un importante replanteamiento: Dos Hondas en el podio, más el fabricante indio Hero. 38 minutos por detrás de los líderes - incluso con toda la mala suerte de las lesiones y el abandono de Sam Sunderland debido a un tapón de drenaje de aceite mal apretado y los consiguientes daños en el motor: el resultado está muy por debajo de las expectativas del equipo de Austria, que ha dominado durante décadas.

Necesitará una nueva moto para poder hacer frente a la competencia más fuerte. Mientras que el 450 Rally fue más o menos a la par sobre arena, los pilotos del Pierer Mobility Group se quedaron cada vez más atrás cuanto más accidentado era el terreno.

Matthias Walkner estuvo en estrecho contacto con su equipo durante todo el Dakar. Estaba conectado directamente con todos los canales del equipo a través de Whatsapp & Co. Le pedimos que analizara un Dakar que había imaginado diferente por muchas razones.

¿Cómo ve el resultado deportivo de este Dakar?

Todos sabemos que no es nuestra ambición. Ha sido el peor resultado de KTM en 23 años. No hay necesidad de endulzarlo. No es lo que esperábamos. Pero el resultado refleja la realidad: estamos más lejos de Honda de lo que pensábamos. Han hecho un trabajo muy, muy bueno con su nueva moto. Y para ser justos, también tenemos que felicitar a Hero: Ross Branch tuvo opciones de ganar la general hasta el penúltimo día. Es muy impresionante lo que este fabricante indio, que opera con un pequeño equipo de Rosenheim, ha conseguido reunir en este Dakar.

¿Qué puede aprender KTM de esta derrota?

En mi opinión, es importante centrarse más en los pilotos. Hace tres años que somos conscientes de nuestros problemas y déficits sobre la moto. Hemos hecho mejoras constantes, pero parece que los pasos eran demasiado pequeños. Ahora tenemos que hacer algo radical. En estos momentos estáis luchando con armas contundentes en comparación con la competencia.

¿Cómo puede cambiar eso?

Es importante que nos sentemos todos juntos y demos las vueltas de tuerca adecuadas para pensar de forma orientada a la solución. Si alguien puede hacerlo, es KTM. Nuestra gente tiene la experiencia necesaria para crear una moto enorme en muy poco tiempo. Tenemos mucha gente buena en la empresa, también gracias a las sinergias y a los nuevos conocimientos de MotoGP. Si las personas pertinentes se sientan con nosotros, los pilotos, y nos escuchan con atención, estoy absolutamente convencido de que volveremos a luchar por la victoria en 2025.

¿Quién es su héroe personal del Dakar?

Es difícil nombrar a una sola persona. Para mí, cada persona que termina el Dakar es un héroe, ¡sin excepción! Pero lógicamente, mi contacto con mis compañeros de equipo es el más estrecho. Nos escribíamos todos los días. Sufrí con ellos y viví en primera persona cómo lo daban todo cada día. Y, sin embargo, no podían seguir ese enorme ritmo. Quizás mi mayor héroe fue Daniel Sanders en su GASGAS. Si viste su fémur roto hace seis meses y conoces las radiografías, si sabes que sólo pudo empezar a prepararse un mes antes del Dakar, si sabes que el fémur aún no está completamente curado, si puedes calcular el riesgo de las consecuencias de una caída: realmente hizo un trabajo tremendo.

¿Creía que podría terminar el Dakar?

Ni siquiera estaba seguro de que pudiera empezarlo. Pero apretó los dientes y lo consiguió. ¡Qué luchador! Y no lo digo sólo porque seamos buenos amigos y porque sea mi compañero de acampada. La acción con el muñeco Walkner en el paddock, en cuya persona prácticamente me llevó con él: Daniel es sencillamente un supertipo y estoy increíblemente orgulloso de su actuación. También un héroe para mí: la forma en que el desvalido Ross Branch se desenvolvió contra los Goliats fue tremenda. Kevin Benavides serompió la espinilla el día anterior a mi lesión, se fue a casa enseguida y se la arreglaron rápidamente - tampoco es la preparación ideal. Y ahora es el mejor piloto del Pierer Mobility Group. Respeto y estima para él también. Se ve de lo que está hecho.

¿Ha tenido algún momento de asombro personal en el que haya pensado: ¿Cómo es posible?

El primer día, cuando Ross Branch dio 10 minutos a todo el pelotón, fue impresionante. Cuando ves que el podio al final, después de dos semanas de carrera, está separado por tan solo 12 minutos, te das cuenta de que era un número de la casa, también porque todos los pilotos pudieron elegir buenas posiciones de salida ese día. Y me gustaría mencionar la actuación de Mason Klein en la salida. Cambióde KTM al fabricante chino Kove . Tuvo que marcar el camino y navegar. Yo no habría dudado de su rendimiento con este paquete.

¿Cómo valora la actuación de Tobias Ebster?

Los pequeños detalles, como las caídas y sus consecuencias, los problemas iniciales que todo el mundo experimenta en su primer Dakar... todo eso es completamente normal y forma parte del estreno de cada Dakar. Tobias Ebster lo hizo muy, muy bien. Ha dado lo mejor de sí mismo cada día, ha sido capaz de dejar huella y, sobre todo, me ha gustado la alegría y el brillo de sus ojos con los que ha dominado su primer Dakar. Debería estar muy, muy orgulloso de haber llegado a la meta. Si sigue así, le espera un futuro brillante en este deporte difícil y duro.