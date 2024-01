Matthias Walkner : "Écouter les pilotes" !

Depuis 2001, KTM a remporté 19 fois le rallye le plus difficile du monde. Si l'on ajoute la victoire de Sam Sunderland en 2022 sur le GASGAS, il n'y a eu que deux années où une marque étrangère a gagné : Honda en 2020 et 2021. On peut imaginer que le résultat de 2024 à Mattighofen/Munderfing provoquera un plus grand changement de mentalité : Deux Honda sur le podium, en plus du constructeur indien Hero. 38 minutes de retard sur les leaders - même avec toute la malchance des blessures et l'abandon de Sam Sunderland à cause d'un bouchon de vidange d'huile mal serré et de la casse moteur qui en a résulté : le résultat est bien en deçà des attentes de l'équipe autrichienne qui a dominé la course pendant des décennies.

Il faudra une nouvelle moto pour faire face à la concurrence qui se renforce. Alors que le 450 Rally était relativement dans le coup sur le sable, les pilotes de Pierer Mobility Group ont accumulé un retard d'autant plus important que le terrain devenait plus accidenté.

Matthias Walkner est resté en contact étroit avec son équipe tout au long du Dakar. Via Whatsapp & Co, il était directement relié à tous les canaux de l'équipe. Nous lui avons demandé son analyse d'un Dakar qu'il avait imaginé différent pour de nombreuses raisons.

De ton point de vue, quel est le bilan sportif de ce Dakar ?

Nous savons tous que ce n'est pas notre ambition. C'est le plus mauvais résultat de KTM depuis 23 ans. Il n'y a pas besoin d'enjoliver les choses. Ce n'est pas quelque chose que nous attendions. Mais le résultat reflète la réalité : nous sommes plus loin de Honda que nous le pensions. Ils ont fait un très, très bon travail avec leur nouvelle moto. Et pour être juste, il faut aussi féliciter Hero : Ross Branch a eu la possibilité de remporter le classement général jusqu'à l'avant-dernier jour. C'est très impressionnant ce que ce constructeur indien, qui opère avec une petite équipe de Rosenheim, a réussi à rassembler sur ce Dakar.

Quelles leçons KTM peut-elle tirer de cette défaite ?

De mon point de vue, il est important de s'occuper davantage des pilotes. Nous connaissons nos problèmes et nos déficits sur la moto depuis trois ans. Nous nous sommes certes améliorés de manière constante, mais il semble que les pas aient été beaucoup trop petits. Nous devons maintenant faire quelque chose de radical. Pour l'instant, nous nous battons avec des armes émoussées par rapport à la concurrence.

Comment changer cela ?

Il serait important que nous nous réunissions tous et que nous tournions les bonnes vis pour penser en termes de solutions. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien KTM. Nos gens ont le savoir-faire pour créer une moto énorme en très peu de temps. Nous avons beaucoup de bonnes personnes dans l'entreprise, notamment grâce aux synergies et aux nouvelles connaissances issues du MotoGP. Si les personnes concernées s'assoient avec nous, les pilotes, et nous écoutent attentivement, je suis tout à fait convaincu que nous nous battrons à nouveau pour la victoire en 2025.

Qui est ton héros personnel du Dakar ?

Il est difficile de nommer une seule personne. Pour moi, chaque personne qui termine le Dakar est un héros, sans exception ! Mais logiquement, c'est avec mes coéquipiers que mes contacts sont les plus étroits. Nous nous sommes écrit tous les jours. J'ai souffert avec eux et j'ai vu de près comment ils ont tout donné chaque jour. Et pourtant, ils n'ont pas pu suivre cette énorme cadence. Mon plus grand héros a peut-être été Daniel Sanders sur son GASGAS. Quand on a vu sa fracture du fémur il y a six mois et que l'on connaît les radiographies, quand on sait qu'il n'a pu commencer sa préparation qu'un mois avant le Dakar, quand on sait que le fémur n'est toujours pas complètement guéri, quand on peut évaluer le risque des conséquences d'une chute : il a vraiment fait un travail énorme.

Aurais-tu cru qu'il puisse terminer le Dakar ?

Je n'étais même pas sûr qu'il puisse le courir ! Mais il a serré les dents et est allé jusqu'au bout. Quel combattant ! Et je ne dis pas cela uniquement parce que nous sommes vraiment de bons amis et qu'il est mon camper buddy. L'action avec la poupée Walkner dans le paddock, dans la peau de laquelle il m'a quasiment emmené - Daniel est tout simplement un super type, et je suis extrêmement fier de sa performance. Un autre héros pour moi : la performance de l'underdog Ross Branch contre les Goliaths est énorme. Kevin Benavides s'est cassé le tibia la veille de ma blessure, il est rentré immédiatement chez lui et l'a fait réparer rapidement - ce n'est pas non plus une préparation idéale. Et maintenant, il est le meilleur pilote du Pierer Mobility Group. Respect et estime pour lui aussi. On voit de quel bois il est fait.

As-tu eu un moment personnel de "wow" quand tu as pensé : Comment est-ce possible ?

Le premier jour, quand Ross Branch a donné 10 minutes à toute la meute, c'était très impressionnant. Quand on voit qu'à la fin, après deux semaines de course, le podium n'est séparé que par 12 minutes, on se rend compte de l'ampleur de la tâche - notamment parce que tous les pilotes ont pu choisir de bonnes positions de départ ce jour-là. Et je voudrais mentionner la performance de Mason Klein au début. Il est passéde KTM au constructeur chinois Kove . Il a dû rouler en tête et naviguer. Je ne l'aurais pas cru capable d'une telle performance sur ce package.

Comment évalues-tu la performance de Tobias Ebster ?

Les petites choses comme les chutes et leurs conséquences, les maladies de jeunesse comme chacun en connaît sur son premier Dakar - tout cela est tout à fait normal et fait partie de chaque première du Dakar. Tobias Ebster s'est très, très bien débrouillé. Il a donné le meilleur de lui-même chaque jour, il a su donner le ton et j'ai surtout apprécié la joie et l'étincelle dans ses yeux lorsqu'il a accompli son premier Dakar. Il peut être très, très fier d'avoir atteint l'arrivée. S'il continue comme ça, il a un bel avenir devant lui dans ce sport si difficile et si dur.