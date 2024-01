Matthias Walkner: "Ascoltate i piloti!".

Dal 2001, KTM ha vinto il rally più difficile del mondo per 19 volte. Se si aggiunge la vittoria di Sam Sunderland nel 2022 su GASGAS, ci sono stati solo due anni in cui ha vinto un marchio terzo: Honda nel 2020 e nel 2021. Si può immaginare che il risultato del 2024 a Mattighofen/Munderfing provocherà un grande ripensamento: Due Honda sul podio, più il produttore indiano Hero. 38 minuti di distacco dai leader - anche con tutta la sfortuna degli infortuni e il ritiro di Sam Sunderland a causa di un tappo di scarico dell'olio non correttamente serrato e del conseguente danno al motore: il risultato è ben al di sotto delle aspettative del team austriaco, che ha dominato per decenni.

Avrà bisogno di una nuova moto per poter reggere il confronto con la concorrenza più forte. Mentre la 450 Rally era più o meno al passo sulla sabbia, i piloti del Pierer Mobility Group sono rimasti sempre più indietro quanto più il terreno diventava accidentato.

Matthias Walkner è stato in stretto contatto con la sua squadra durante tutta la Dakar. Era direttamente collegato a tutti i canali della squadra tramite Whatsapp & Co. Gli abbiamo chiesto di analizzare una Dakar che aveva immaginato diversa per molti motivi.

Come vede il risultato sportivo di questa Dakar?

Sappiamo tutti che questa non è la nostra ambizione. Per KTM è stato il peggior risultato degli ultimi 23 anni. Non c'è bisogno di indorare la pillola. Non è quello che ci aspettavamo. Ma il risultato riflette la realtà: siamo più lontani dalla Honda di quanto pensassimo. Hanno fatto un ottimo lavoro con la loro nuova moto. E per essere onesti, dobbiamo anche congratularci con Hero: Ross Branch ha avuto la possibilità di vincere la classifica generale fino al penultimo giorno. È davvero impressionante quello che questo produttore indiano, che opera con un piccolo team di Rosenheim, è riuscito a mettere insieme in questa Dakar.

Cosa può imparare KTM da questa sconfitta?

A mio parere, è importante concentrarsi maggiormente sui piloti. Da tre anni siamo consapevoli dei nostri problemi e delle nostre carenze sulla moto. Abbiamo apportato costanti miglioramenti, ma sembra che i passi fatti siano stati troppo piccoli. Ora dobbiamo fare qualcosa di radicale. Al momento state combattendo con armi spuntate rispetto alla concorrenza.

Come si può cambiare questa situazione?

È importante sedersi tutti insieme e girare le viti giuste per pensare in modo orientato alla soluzione. Se c'è qualcuno che può farlo, è KTM. Il nostro personale ha l'esperienza necessaria per creare una moto enorme in un periodo di tempo molto breve. Abbiamo molte persone valide in azienda, anche grazie alle sinergie e alle nuove conoscenze della MotoGP. Se le persone competenti si siederanno con noi piloti e ci ascolteranno con attenzione, sono assolutamente convinto che nel 2025 saremo di nuovo in lotta per la vittoria.

Chi è il suo eroe personale della Dakar?

È difficile nominare una sola persona. Per me, ogni persona che finisce la Dakar è un eroe, senza eccezioni! Ma logicamente il contatto più stretto è quello con i miei compagni di squadra. Ci scrivevamo ogni giorno. Ho sofferto con loro e ho vissuto in prima persona come hanno dato il massimo ogni giorno. Eppure non riuscivano a tenere il passo di questo enorme ritmo. Forse il mio più grande eroe è stato Daniel Sanders con il suo GASGAS. Se avete visto il suo femore rotto sei mesi fa e conoscete le radiografie, se sapete che ha potuto iniziare a prepararsi solo un mese prima della Dakar, se sapete che il femore non è ancora completamente guarito, se potete stimare il rischio delle conseguenze di una caduta: ha fatto davvero un lavoro straordinario.

Pensava che potesse finire la Dakar?

Non ero nemmeno sicuro che potesse iniziare! Ma ha stretto i denti e ce l'ha fatta. Che combattente! E non lo dico solo perché siamo ottimi amici e lui è il mio compagno di camper. L'azione con il pupazzo Walkner nel paddock, nella cui persona mi ha praticamente portato con sé - Daniel è semplicemente un super ragazzo e sono incredibilmente orgoglioso della sua performance. Un altro eroe per me: il modo in cui lo sfavorito Ross Branch si è comportato contro i Golia è stato straordinario. Kevin Benavides si èrotto la tibia il giorno prima del mio infortunio, è andato subito a casa e se l'è fatta sistemare in fretta: una preparazione non ideale. E ora è il miglior pilota del Gruppo Pierer Mobility. Rispetto e stima anche per lui. Si vede di che pasta è fatto.

Ha avuto un momento personale in cui ha pensato: "Come è possibile? Come è possibile?

Il primo giorno, quando Ross Branch ha concesso 10 minuti a tutto il gruppo, è stato davvero impressionante. Quando si vede che il podio alla fine, dopo due settimane di gara, è separato da soli 12 minuti, ci si rende conto di che numero sia stato, anche perché tutti i piloti sono stati in grado di scegliere buone posizioni di partenza quel giorno. E vorrei citare la prestazione di Mason Klein alla partenza. È passatodalla KTM al produttore cinese Kove . Ha dovuto fare da apripista e navigare. Non avrei mai pensato che la sua prestazione su questo pacchetto non fosse stata all'altezza.

Come giudica la prestazione di Tobias Ebster?

Piccole cose come le cadute e le loro conseguenze, i problemi iniziali che tutti incontrano alla prima Dakar: tutto questo è assolutamente normale e fa parte di ogni prima Dakar. Tobias Ebster ha fatto molto, molto bene. Ha fatto del suo meglio ogni giorno, è riuscito a lasciare il segno e, soprattutto, mi sono piaciuti la gioia e il luccichio nei suoi occhi con cui ha affrontato la sua prima Dakar. Dovrebbe essere molto, molto orgoglioso di aver raggiunto il traguardo. Se continua così, ha un futuro brillante davanti a sé in questo sport difficile e duro.