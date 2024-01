Matthias Walkner: "Oiçam os condutores!"

Desde 2001, a KTM venceu 19 vezes o rali mais difícil do mundo. Se acrescentarmos a vitória de Sam Sunderland em 2022 com a GASGAS, só houve dois anos em que uma marca terceira venceu: A Honda em 2020 e 2021. Podemos imaginar que o resultado de 2024 em Mattighofen/Munderfing irá desencadear um grande repensar: Duas Hondas no pódio, mais o fabricante indiano Hero. 38 minutos atrás dos líderes - mesmo com todo o azar das lesões e do abandono de Sam Sunderland devido a um bujão de drenagem de óleo mal apertado e consequentes danos no motor: o resultado está muito aquém das expectativas da equipa austríaca, que dominou durante décadas.

A equipa vai precisar de uma nova mota para poder fazer frente à concorrência mais forte. Enquanto o 450 Rally estava mais ou menos no ritmo na areia, os pilotos do Pierer Mobility Group ficavam cada vez mais para trás à medida que o terreno se tornava mais acidentado.

Matthias Walkner esteve em estreito contacto com a sua equipa durante todo o Dakar. Esteve diretamente ligado a todos os canais da equipa através do Whatsapp & Co. Pedimos-lhe que analisasse um Dakar que ele tinha imaginado diferente por muitas razões.

Como vê o resultado desportivo deste Dakar?

Todos sabemos que esta não é a nossa ambição. Foi o pior resultado da KTM em 23 anos. Não há necessidade de o adoçar. Não é o que esperávamos. Mas o resultado reflecte a realidade: estamos mais longe da Honda do que pensávamos. Eles fizeram um trabalho muito, muito bom com a sua nova mota. E para sermos justos, também temos de felicitar a Hero: Ross Branch teve a oportunidade de ganhar a geral até ao penúltimo dia. É muito impressionante o que este fabricante indiano, que opera com uma pequena equipa de Rosenheim, conseguiu fazer neste Dakar.

O que é que a KTM pode aprender com esta derrota?

Na minha opinião, é importante concentrarmo-nos mais nos pilotos. Há três anos que estamos conscientes dos nossos problemas e défices na moto. Fizemos melhorias constantes, mas parece que os passos foram demasiado pequenos. Agora temos de fazer algo radical. Neste momento, estão a lutar com armas pouco eficazes em comparação com a concorrência.

Como é que se pode mudar isso?

É importante que nos sentemos todos juntos e rodemos os parafusos certos para pensarmos de uma forma orientada para a solução. Se há alguém que pode fazer isso, é a KTM. O nosso pessoal tem a experiência necessária para criar uma grande mota num espaço de tempo muito curto. Temos muitas pessoas boas na empresa, também graças às sinergias e aos novos conhecimentos do MotoGP. Se as pessoas relevantes se sentarem connosco, pilotos, e nos ouvirem com atenção, estou absolutamente convencido de que estaremos novamente a lutar pela vitória em 2025.

Quem é o teu herói pessoal do Dakar?

É difícil nomear apenas uma pessoa. Para mim, cada pessoa que termina o Dakar é um herói, sem exceção! Mas, logicamente, o meu contacto com os meus companheiros de equipa é o mais próximo. Escrevemos uns aos outros todos os dias. Sofri com eles e vi em primeira mão como davam tudo por tudo todos os dias. E, no entanto, não conseguiam acompanhar este enorme ritmo. Talvez o meu maior herói tenha sido Daniel Sanders no seu GASGAS. Se virmos o seu fémur partido há seis meses e conhecermos as imagens de raios X, se soubermos que ele só pôde começar a preparar-se um mês antes do Dakar, se soubermos que o fémur ainda não está totalmente curado, se pudermos calcular o risco das consequências de uma queda: ele fez realmente um trabalho tremendo.

Pensava que ele conseguiria terminar o Dakar?

Eu nem sequer tinha a certeza de que ele pudesse começar! Mas ele cerrou os dentes e conseguiu. Que lutador! E não estou a dizer isto apenas porque somos bons amigos e ele é o meu companheiro de campismo. A ação com o boneco Walkner no paddock, em cuja pessoa ele praticamente me levou com ele - o Daniel é simplesmente um super homem e estou incrivelmente orgulhoso do seu desempenho. Também um herói para mim: a forma como o azarão Ross Branch actuou contra os Golias foi tremenda. O Kevin Benavides partiu a tíbia no dia anterior à minha lesão, foi logo para casa e arranjou-a rapidamente - também não foi a preparação ideal. E agora é o melhor piloto do Pierer Mobility Group. Também tenho respeito e estima por ele. Vê-se bem do que ele é feito.

Teve um momento pessoal em que se surpreendeu e pensou: Como é que isto é possível?

O primeiro dia, quando o Ross Branch deu 10 minutos a todo o pelotão, foi muito impressionante. Quando vemos que o pódio no final, após duas semanas de corridas, está separado por apenas 12 minutos, apercebemo-nos do número da casa que foi - também porque todos os pilotos conseguiram escolher boas posições de partida nesse dia. E gostaria de mencionar o desempenho de Mason Klein no início. Ele trocoua KTM pelo fabricante chinês Kove . Teve de liderar o caminho e navegar. Eu não teria colocado o seu desempenho neste pacote à sua frente.

Como avalia o desempenho de Tobias Ebster?

Pequenas coisas como acidentes e suas consequências, problemas iniciais como todos experimentam no seu primeiro Dakar - tudo isso é completamente normal e faz parte de cada estreia no Dakar. Tobias Ebster esteve muito, muito bem. Deu o seu melhor todos os dias, foi capaz de deixar a sua marca e, acima de tudo, gostei da alegria e do brilho nos seus olhos com que dominou o seu primeiro Dakar. Ele deve estar muito, muito orgulhoso por ter chegado ao fim. Se continuar assim, tem um futuro brilhante à sua frente neste desporto difícil e duro.