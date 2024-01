Tobias Ebster (KTM): Los amigos ganaron y perdieron

Tobias Ebster completó el viernes su primer Dakar y experimentó prácticamente todo lo que puede pasar en el rally más temido del mundo en su primera salida. El tirolés terminó P20 en la clasificación general de motos, ganó la clasificación llamada "Malle Moto" para aquellos pilotos que se las arreglan sin asistencia y fue el mejor novato de 2024. P9 en una de las etapas fue también un signo de exclamación.





Entre la limpieza diaria de la tienda y el mantenimiento de la moto, el piloto de 26 años del Zillertal se torturó a lo largo de las doce etapas. Al principio de la carrera se rompió una costilla. Los analgésicos estuvieron a punto de tirarle de la moto en un ataque de debilidad. El corredor español Carles Falcon (45), uno de los compañeros de Ebster, también falleció en el hospital a causa de su lesión. Todo esto fue más que duro.





"Perdí amigos e hice otros nuevos", dice Ebster. Para el sobrino del icono de KTM , Heinz Kinigadner (63), definitivamente no fue su última vez en el Dakar. "Una locura, ¿dónde parar, dónde empezar? En cualquier caso, ¡ha sido el mejor tiempo que he pasado!".





"¡Eso está bien, Tobi!"

"Fue duro, y por supuesto también hubo un punto en el que tuve que decir que no podía seguir. Entre octubre y el inicio del rally no pude montar en moto por culpa de las lesiones. He trabajado demasiado y muy duro en los últimos años como para posponerlo todo . Pasé muchas noches en vela. Me dolía todo el día. Pero sabía que no me rendiría".





Ebster se motivaba a menudo sobre la moto. Sonaba así: "¡Vamos Tobi, puedes hacerlo! Vamos, sólo son otros 200 kilómetros, 100 kilómetros. Lo estás haciendo muy bien - ¡sigue adelante, no te rindas!".