Tobias Ebster (KTM) : Des amis gagnés et perdus

Tobias Ebster, novice autrichien sur le Dakar et vainqueur de Malle Moto, a des choses à raconter après ses débuts dans le rallye le plus difficile du monde.

Tobias Ebster a terminé vendredi son premier Dakar et a vécu, pour sa première participation, à peu près tout ce qui peut arriver dans le rallye le plus redouté du monde. Le Tyrolien a terminé à la 20e place du classement général moto, il a remporté le classement "Malle Moto" des pilotes qui se débrouillent sans assistance et il a été le meilleur rookie 2024. Une 9e place sur l'une des étapes a également été un point d'exclamation.





Entre le nettoyage quotidien de la tente et le service de la moto, le jeune homme de 26 ans originaire du Zillertal s'est démené tout au long des douze étapes. Très tôt dans la course, il a eu une côte fêlée. Les analgésiques ont ensuite failli le faire descendre de sa moto lors d'un malaise. Un collègue d'Ebster, l'Espagnol Carles Falcon (45 ans), est également mort à l'hôpital des suites de ses blessures. Tout cela était plus que difficile.





"J'ai perdu des amis et j'en ai gagné de nouveaux", sait Ebster. Pour le neveu de l'icône KTM Heinz Kinigadner (63), ce n'était définitivement pas sa dernière participation au Dakar. "A la folie, où m'arrêter, où commencer ? En tout cas, c'était le meilleur moment que j'ai jamais eu jusqu'à présent !"





"C'est parti, Tobi !"

"C'était dur, et bien sûr, il y a eu un moment où je dois dire que je n'en peux plus. Je n'ai jamais pu faire de moto à cause de mes blessures d'octobre jusqu'au départ du rallye. Ces dernières années, on a travaillé trop dur pour que je remette tout à plus tard. Il y a eu beaucoup de nuits blanches. J'avais mal - tous les jours. Mais je savais que je n'abandonnerais pas" !





Ebster se motivait souvent lui-même sur la moto. Il disait : "Allez Tobi, tu peux le faire ! Allez, il ne reste plus que 200 km, 100 km. Tu es en super route - tiens bon, n'abandonne pas" !