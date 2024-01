Tobias Ebster (KTM): Amici vinti e persi

Tobias Ebster ha completato venerdì la sua prima Dakar e ha sperimentato praticamente tutto ciò che può accadere nel rally più temuto del mondo alla sua prima partenza. Il tirolese si è classificato P20 nella classifica generale delle moto, ha vinto la cosiddetta classifica "Malle Moto" per i piloti che se la cavano senza assistenza ed è stato il miglior esordiente del 2024. Il P9 in una delle tappe è stato anche un punto esclamativo.





Tra il riordinare la tenda ogni giorno e la manutenzione della moto, il 26enne della Zillertal si è torturato durante le dodici tappe. All'inizio della gara si è procurato una costola incrinata. Gli antidolorifici lo hanno quasi fatto cadere dalla moto durante un attacco di debolezza. Anche lo spagnolo Carles Falcon (45), uno dei compagni di classe di Ebster, è morto in ospedale per l'infortunio. Tutto questo è stato più che duro.





"Ho perso amici e ne ho fatti di nuovi", dice Ebster. Per il nipote dell'icona KTM Heinz Kinigadner (63), non è stata sicuramente l'ultima volta alla Dakar. "Una follia, dove mi devo fermare, dove devo iniziare? In ogni caso, è stato il momento più bello che abbia mai vissuto!".





"Non c'è problema, Tobi!".

"È stata dura, e naturalmente c'è stato anche un punto in cui ho dovuto dire che non potevo continuare. Non ho mai potuto guidare una moto tra ottobre e l'inizio del rally a causa delle ferite. Ho semplicemente lavorato troppo e troppo duramente negli ultimi anni per rimandare tutto adesso . Ci sono state molte notti insonni. Soffrivo ogni giorno. Ma sapevo che non mi sarei arreso!".





Ebster si motivava spesso in moto. Suonava così: "Vai Tobi - puoi farcela! Forza, sono solo altri 200 chilometri, 100 chilometri. Stai andando alla grande - continua, non mollare!".