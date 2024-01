Tobias Ebster (KTM): Os amigos ganharam e perderam

O recém-chegado austríaco ao Dakar e vencedor da Malle Moto, Tobias Ebster, tem muito a dizer depois da sua estreia no rali mais duro do mundo.

Tobias Ebster completou o seu primeiro Dakar na sexta-feira e experimentou praticamente tudo o que pode acontecer no rali mais temido do mundo na sua primeira partida. O tirolês terminou em P20 na classificação geral das motos, venceu a chamada classificação "Malle Moto" para os pilotos que se desenrascam sem assistência e foi o melhor estreante de 2024. O P9 numa das etapas foi também um ponto de exclamação.





Entre a arrumação diária da tenda e a manutenção da mota, o jovem de 26 anos do Zillertal torturou-se ao longo das doze etapas. Logo no início da corrida, sofreu uma costela partida. Os analgésicos quase o fizeram cair da mota durante um ataque de fraqueza. O espanhol Carles Falcon (45 anos), um dos colegas de turma de Ebster, também morreu no hospital devido a uma lesão. Tudo isto foi mais do que difícil.





"Perdi amigos e fiz novos", diz Ebster. Para o sobrinho do ícone da KTM Heinz Kinigadner (63), esta não foi definitivamente a sua última vez no Dakar. "Uma loucura, onde devo parar, onde devo começar? Em todo o caso, foi o melhor momento que alguma vez tive!"





"Está tudo bem, Tobi!"

"Foi difícil, e é claro que também teve um momento em que eu tive que dizer que não podia continuar. Entre outubro e o início do rali, não pude andar de mota por causa das lesões. Simplesmente trabalhei demasiado e arduamente nos últimos anos para adiar tudo agora . Foram muitas noites sem dormir. Sentia dores - todos os dias. Mas eu sabia que não ia desistir!"





Ebster motivava-se frequentemente na mota. Era assim: "Vai Tobi - tu consegues! Vá lá, são só mais 200 quilómetros, 100 quilómetros. Estás a ir muito bem - continua, não desistas!"