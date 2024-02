Matthias Walkner (KTM) recibe el alta hospitalaria

La estrella austriaca de KTM Matthias Walkner, que sufrió una fuerte caída en los entrenamientos para el temido Rally Dakar de California a principios de diciembre, ha dado un paso más en su camino hacia la recuperación. Estos días Walkner recibirá el alta del hospital de accidentes de Graz para rehabilitación, donde pasó las Navidades.

Como recordatorio, el piloto de 37 años fue trasladado de California a Graz poco antes de Navidad, donde un equipo de especialistas le realizó varias operaciones en su maltrecha pierna izquierda. Walkner había sufrido varias lesiones graves en la rodilla y la pantorrilla, así como fracturas conminutas en la zona del tobillo de la pierna izquierda durante los entrenamientos en el desierto californiano; en aquel momento se barajó incluso la posibilidad de una amputación.

Ahora está claro que el pie izquierdo del ganador del Dakar 2018 se ha salvado y el piloto oficial de Red Bull KTM está feliz por el siguiente paso en su camino de regreso. Una cosa está clara: después de su recuperación, el piloto de Kuchl definitivamente quiere volver a subirse a su moto.

El de Salzburgo había descartado un regreso poco después de la brutal caída, pero ahora suena completamente diferente. Desde el punto de vista de Walkner, sin embargo, esto sólo debería ocurrir bajo ciertas condiciones: "Mientras tanto, ya estoy pensando que sería genial volver a correr y ver a mi equipo", explicó Walkner el miércoles en Graz. "Pero sólo quiero volver a empezar si soy competitivo".

¿Qué pasará ahora? Walkner recibirá el alta hospitalaria el viernes y podrá pasar unos días en casa, en lo alto de Kuchl. Después hará las maletas para trabajar en el centro de rehabilitación de Tobelbad, cerca de Graz.

Recientemente, Walkner recibió una nueva visita de Max Franz (34), estrella del esquí y compañero de fatigas, quien, exultante por sus propios progresos, incluso aceptó el reto de hacer una carrera en silla de ruedas a pulso por el pasillo del hospital.

A medio plazo, Hiasi también puede imaginar un cambio permanente a las cuatro ruedas, como han demostrado los antiguos ganadores de motos Stéphane Peterhansel, Nani Roma y Cyril Despres. En el Rally Oasis 2023, fue copiloto en un buggy por primera vez, "y fue muy divertido".

Si algún día pasa de las dos a las cuatro ruedas, el objetivo será, por supuesto, hacerlo como piloto. "Pero quizá no sería mala idea probarlo como copiloto junto a un hombre rápido en mi primer año, igual que Marc Coma guió al campeón del mundo de F1 Fernando Alonso por el desierto hace unos años. Sin duda podría aportar cualidades a un equipo. Cuantas más perspectivas conoces, más completo te vuelves. Después, tendría que ver si tengo la velocidad necesaria sobre cuatro ruedas. Ya lo he hecho bien en varias carreras de carretera en el pasado, por ejemplo como participante invitado en la Porsche Supercup en el Red Bull Ring en 2018. Si algún día tengo la oportunidad de probarme sobre cuatro ruedas en el Dakar, desde luego no diría que no".