Matthias Walkner (KTM) sort de l'hôpital

La star autrichienne de KTM Matthias Walkner, qui a lourdement chuté lors de l'entraînement pour le redoutable Rallye Dakar début décembre en Californie, a franchi une nouvelle étape sur le chemin de la guérison. Ces jours-ci, Walkner quitte l'hôpital des accidents de Graz pour la rééducation, où il a passé Noël.

Pour rappel, le coureur de 37 ans a été transféré de Californie à Graz peu avant Noël, où une équipe de spécialistes a effectué plusieurs opérations sur sa jambe gauche malmenée. Lors d'un entraînement dans le désert californien, Walkner avait subi plusieurs blessures graves au genou, au mollet ainsi que des fractures comminutives au niveau de la cheville de la jambe gauche - il avait même été question d'une amputation à l'époque.

Aujourd'hui, il est clair que le pied gauche du vainqueur du Dakar 2018 a été sauvé et le pilote officiel Red Bull-KTM se réjouit de cette nouvelle étape sur son chemin de retour. Une chose est désormais claire : après son rétablissement, le pilote de Kuchler veut définitivement remonter sur sa moto.

Le Salzbourgeois avait exclu un retour juste après sa chute brutale, mais le son de cloche est désormais tout autre. Du point de vue de Walkner, cela ne devrait toutefois se faire que sous certaines conditions : "Entre-temps, je pense à nouveau que ce serait déjà cool de courir à nouveau et de voir mon équipe", a déclaré Walkner mercredi à Graz. "Mais je ne veux reprendre la compétition que si je suis compétitif".

Concrètement, que va-t-il se passer maintenant ? Walkner sortira de la clinique vendredi, il pourra passer quelques jours chez lui, au-dessus de Kuchl. Ensuite, il faudra faire ses valises pour aller travailler au centre de rééducation de Tobelbad, près de Graz.

Walkner a encore reçu la visite de la star du ski et compagnon d'infortune Max Franz (34 ans) qui, dans l'exaltation de ses propres progrès, a même relevé le défi d'un combat comparatif en fauteuil roulant, arrêté à la main, à travers le couloir du service de la clinique.

A moyen terme, Hiasi peut aussi s'imaginer passer en permanence sur quatre roues, comme l'ont fait les anciens vainqueurs à moto Stéphane Peterhansel, Nani Roma ou Cyril Despres. Lors du Rallye Oasis 2023, il a pris le départ pour la première fois en tant que copilote dans un buggy, "et c'était vraiment très amusant".

S'il devait un jour passer de deux à quatre roues, l'objectif serait bien sûr de le faire en tant que pilote. "Mais peut-être que ce ne serait pas une mauvaise idée d'essayer la première année en tant que copilote aux côtés d'un homme rapide, comme Marc Coma a guidé le champion du monde de F1 Fernando Alonso dans le désert il y a quelques années. Je pourrais certainement apporter des qualités à une équipe. Plus tu connaîtras de points de vue, plus tu seras complet. Ensuite, je devrais voir si j'ai la vitesse nécessaire sur quatre roues. Je me suis déjà bien battu dans diverses courses sur route par le passé, par exemple en tant qu'invité à la Porsche Supercup sur le Red Bull Ring en 2018. Si un jour, on me donnait la chance de faire mes preuves sur quatre roues sur le Dakar, je ne dirais certainement pas non".