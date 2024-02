Matthias Walkner (KTM) viene dimesso dall'ospedale

La star austriaca della KTM Matthias Walkner, che all'inizio di dicembre è caduto pesantemente durante l'allenamento per il temuto Rally Dakar in California, ha compiuto un altro passo sulla strada del recupero. In questi giorni Walkner sarà dimesso dall'ospedale di Graz per la riabilitazione, dove ha trascorso il Natale.

Per ricordare che il 37enne è stato trasferito dalla California a Graz poco prima di Natale, dove un'équipe di specialisti ha effettuato diversi interventi alla sua gamba sinistra malridotta. Durante gli allenamenti nel deserto californiano, Walkner aveva riportato diverse lesioni gravi al ginocchio e al polpaccio, oltre a fratture comminute nella zona della caviglia della gamba sinistra: all'epoca si pensava addirittura a un'amputazione.

Ora è chiaro che il piede sinistro del vincitore della Dakar 2018 è stato salvato e il pilota ufficiale Red Bull KTM è felice del prossimo passo sulla via del ritorno. Una cosa è ormai chiara: dopo il recupero, il pilota di Kuchl vuole assolutamente tornare in sella alla sua moto.

Il salisburghese aveva escluso un ritorno poco dopo il brutale incidente, ma ora la situazione sembra completamente diversa. Dal punto di vista di Walkner, però, questo dovrebbe avvenire solo a determinate condizioni:"Nel frattempo, sto già pensando che sarebbe bello correre di nuovo e vedere la mia squadra", ha spiegato Walkner mercoledì a Graz. "Ma voglio ricominciare solo se sarò competitivo".

Cosa succederà ora? Walkner sarà dimesso dall'ospedale venerdì e potrà trascorrere qualche giorno a casa sopra Kuchl. Poi farà le valigie per andare a lavorare nel centro di riabilitazione di Tobelbad, vicino a Graz.

Di recente, Walkner è stato visitato ancora una volta dalla star dello sci e compagno di sofferenza Max Franz (34), che, esuberante per i suoi progressi, ha persino accettato la sfida di una corsa in sedia a rotelle con arresto manuale lungo il corridoio dell'ospedale.

A medio termine, Hiasi può anche immaginare un passaggio permanente alle quattro ruote, come dimostrato dagli ex vincitori di moto Stéphane Peterhansel, Nani Roma e Cyril Despres. Al Rally Oasis 2023, per la prima volta è stato copilota di un buggy, "ed è stato molto divertente".

Se un giorno dovesse passare dalle due alle quattro ruote, l'obiettivo sarebbe naturalmente quello di farlo come pilota. "Ma forse non sarebbe una cattiva idea provare come copilota al fianco di un uomo veloce al mio primo anno, proprio come Marc Coma ha guidato il campione del mondo di F1 Fernando Alonso attraverso il deserto qualche anno fa. Potrei sicuramente apportare delle qualità a una squadra. Più prospettive si conoscono, più si diventa completi. Dopo di che, dovrei vedere se ho la velocità necessaria sulle quattro ruote. In passato ho già fatto bene in diverse gare su strada, ad esempio come partecipante ospite alla Porsche Supercup al Red Bull Ring nel 2018. Se un giorno avrò la possibilità di dimostrare il mio valore su quattro ruote alla Dakar, di certo non direi di no".