Matthias Walkner (KTM) recebe alta hospitalar

O herói do deserto da Red Bull KTM, Matthias Walkner, vai ter alta do hospital de acidentes em Graz na sexta-feira e entrará agora na fase de reabilitação. Mas o que se segue em termos de desporto?

A estrela austríaca da KTM, Matthias Walkner, que sofreu um forte acidente durante os treinos para o temido Rali Dakar na Califórnia, no início de dezembro, deu mais um passo no seu caminho para a recuperação. Walkner vai receber alta do hospital de acidentes de Graz para reabilitação, onde passou o Natal.

Recorde-se que o piloto de 37 anos foi transferido da Califórnia para Graz pouco antes do Natal, onde uma equipa de especialistas efectuou várias operações à sua perna esquerda maltratada. Walkner tinha sofrido várias lesões graves no joelho e na barriga da perna, bem como fracturas cominutivas na zona do tornozelo da perna esquerda, durante os treinos no deserto californiano.

É agora claro que o pé esquerdo do vencedor do Dakar de 2018 foi salvo e o piloto de fábrica da Red Bull KTM está satisfeito com o próximo passo no seu caminho de regresso. Uma coisa é certa: após a sua recuperação, o piloto de Kuchl quer definitivamente voltar a montar a sua mota.

O natural de Salzburgo tinha excluído a hipótese de regressar pouco depois do brutal acidente, mas agora parece completamente diferente. Do ponto de vista de Walkner, no entanto, isso só deve acontecer sob certas condições:"Entretanto, já estou a pensar que seria bom voltar a correr e ver a minha equipa", explicou Walkner na quarta-feira em Graz. "Mas só quero voltar a correr se for competitivo."

O que é que acontece agora? Walkner terá alta do hospital na sexta-feira e poderá passar alguns dias em casa, no alto de Kuchl. Depois, é altura de fazer as malas para trabalhar no centro de reabilitação de Tobelbad, perto de Graz.

Walkner recebeu recentemente a visita de Max Franz (34 anos), estrela do esqui e companheiro de doença, que, exuberante com os seus próprios progressos, até aceitou o desafio de fazer uma corrida de comparação numa cadeira de rodas, parada à mão, pelo corredor do hospital.

A médio prazo, Hiasi pode também imaginar uma mudança permanente para as quatro rodas, como demonstraram os antigos vencedores de motociclismo Stéphane Peterhansel, Nani Roma e Cyril Despres. No Oasis Rally de 2023, foi copiloto de um buggy pela primeira vez, "e foi muito divertido".

Se um dia passar das duas para as quatro rodas, o objetivo será, naturalmente, ser piloto. "Mas talvez não fosse má ideia experimentar como copiloto ao lado de um homem rápido no meu primeiro ano, tal como Marc Coma guiou o campeão mundial de F1 Fernando Alonso pelo deserto há alguns anos. Poderia certamente trazer qualidades a uma equipa. Quanto mais perspectivas conhecermos, mais completos nos tornamos. Depois disso, teria de ver se tenho a velocidade necessária sobre quatro rodas. Já me saí bem em várias corridas de estrada no passado, por exemplo, como participante convidado na Porsche Supercup no Red Bull Ring em 2018. Se um dia eu tiver a chance de provar a mim mesmo em quatro rodas no Dakar, eu certamente não diria não.