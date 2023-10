Fort : Al-Attiyah et Loeb chez Prodrive en 2024

Le quintuple vainqueur du Rallye Dakar, Nasser Al-Attiyah, participera à l'édition 2024 de la course de rallye tout-terrain la plus difficile au monde au volant d'un Prodrive Hunter lorsque le rallye sera lancé en janvier prochain, à nouveau en Arabie Saoudite. Au cours des deux dernières décennies, le Qatarien est devenu l'une des personnalités les plus connues et les plus appréciées du rallye et sa 20e participation au Dakar, qu'il a remporté pour la cinquième fois cette année, est imminente. Le passage d'Al-Attiyah chez Prodrive après cinq années passées chez Toyota était attendu.

La première victoire d'Al-Attiya sur le Dakar remonte à 2011 et a été suivie de deux autres victoires en Amérique du Sud (2015 et 2019) et du carton plein en 2022 et 2023, lorsque le Dakar a été déplacé au Moyen-Orient. L'homme de 52 ans a non seulement la chance de remporter trois victoires consécutives, mais il tentera également de faire de la Prodrive Hunter la quatrième voiture différente qu'il a menée à la victoire sur le rallye.

Il a déclaré : "La Prodrive Hunter est une voiture sensationnelle. Après trois participations au Rallye Dakar et deux deuxièmes places, je pense qu'il est temps que cette voiture gagne le Dakar. Je veux faire partie de l'histoire du Dakar. La meilleure façon d'y parvenir est de gagner avec quatre marques différentes".

Avec Al-Attiyah, le copilote Mathieu Baumel était présent sur le siège du passager lors de ses quatre dernières victoires, la compréhension du duo l'un pour l'autre semblant parfois télépathique lorsque le Français lit le road-book et qu'Al-Attiyah fonce à travers les dunes. Le succès du couple ne s'est pas limité au Dakar, puisqu'ils ont également remporté les titres de pilote et de copilote du championnat du monde des rallyes-raids de la FIA en 2022 et 2023.

L'arrivée d'Al-Attiyah chez Prodrive s'inscrit dans la philosophie de l'équipe de réunir les meilleurs pilotes du monde avec l'une des voitures de rallye cross-country les plus avancées jamais construites. La Prodrive Hunter a été conçue pour traverser tous les terrains à grande vitesse, des routes rocailleuses au désert ouvert, en passant par les dunes de sable et les cols de montagne, tout en étant également alimentée par un nouveau carburant durable - Prodrive EcoPower - qui réduit ses émissions de carbone de 80 pour cent pour lutter contre le changement climatique.

Son nouveau coéquipier, Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes, qui a terminé deuxième derrière Al-Attiyah lors des deux dernières éditions, partagera le paddock Prodrive avec Al-Attiyah dans les bivouacs du Dakar 2024.

Al-Attiyah a ajouté : "C'est la première fois que je serai le coéquipier de Sébastien Loeb sur le Dakar, mais je le connais déjà très bien. C'est vraiment un grand pilote et la vitesse dont il a fait preuve sur le Dakar. Le Dakar de ces deux dernières années a été incroyable. J'espère que l'un d'entre nous pourra gagner le Dakar en 2024".

La cinquième édition du Dakar en Arabie Saoudite débutera le 5 janvier 2024 avec une distance de course de 5.000 kilomètres répartis en 12 épreuves spéciales chronométrées, partant de la ville millénaire d'Al Ula et traversant le pays en direction de l'Empty Quarter pour se terminer à Yanbu, sur la côte de la mer Rouge, où les participants espèrent voir le drapeau à damier flotter le 19 janvier.

En plus de remporter des rallyes dans le monde entier, Al-Attiyah est le seul pilote du Dakar à détenir une médaille olympique, après avoir remporté une médaille de bronze pour le Qatar lors du tir au pigeon d'argile masculin à Londres en 2012. Il a révélé : "2024 ressemble à une année spéciale. Non seulement j'ai la chance de participer à mes septièmes Jeux olympiques, mais j'ai aussi la possibilité de remporter le Dakar avec un quatrième autre constructeur".