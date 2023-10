Forte: Al-Attiyah e Loeb con Prodrive nel 2024

Prodrive ha messo a segno una vera e propria trovata per il Rally Dakar 2024: Il due volte campione di Rally Raid Nasser Al-Attiyah punta alla sesta vittoria alla Dakar con il secondo classificato del WRC Sébastien Loeb come compagno di squadra.

Il cinque volte vincitore del Rally Dakar Nasser Al-Attiyah parteciperà all'edizione 2024 della gara di rally off-road più dura del mondo a bordo di un Prodrive Hunter quando il rally tornerà in Arabia Saudita il prossimo gennaio. Negli ultimi vent'anni, il qatariota è diventato una delle personalità più conosciute e amate del rally e la sua ventesima partecipazione alla Dakar, che ha vinto per la quinta volta quest'anno, è imminente. Il passaggio di Al-Attiyah alla Prodrive dopo cinque anni con la Toyota era prevedibile.

La prima vittoria di Al-Attiyah alla Dakar è arrivata nel 2011 ed è stata seguita da altre due vittorie in Sud America (2015 e 2019), oltre che dal punteggio pieno nel 2022 e nel 2023, quando la Dakar si è spostata in Medio Oriente. Oltre ad avere la possibilità di ottenere tre vittorie di fila, il 52enne cercherà di fare del Prodrive Hunter la quarta auto diversa che ha portato alla vittoria nel rally.

Ha spiegato: "Il Prodrive Hunter è un'auto sensazionale. Credo che dopo tre partecipazioni al Rally Dakar e due secondi posti, sia giunto il momento per questa vettura di vincere la Dakar. Voglio entrare nella storia della Dakar. Il modo migliore per farlo è vincere con quattro marchi diversi".

Con Al-Attiyah, il copilota Mathieu Baumel è stato sul sedile del passeggero nelle ultime quattro vittorie, con un'intesa che a volte sembra telepatica, mentre il francese legge il roadbook e Al-Attiyah corre sulle dune. Il successo della coppia non si è limitato alla Dakar, poiché i due sono anche vincitori dei titoli di pilota e copilota del Campionato del Mondo Rally Raid FIA 2022 e 2023.

Il passaggio di Al-Attiyah alla Prodrive prosegue la filosofia del team di mettere insieme i migliori piloti del mondo con una delle auto da rally cross-country più avanzate di sempre. La Prodrive Hunter è progettata per attraversare qualsiasi terreno ad alta velocità, dalle strade rocciose al deserto aperto, alle dune di sabbia e ai passi di montagna, ed è anche alimentata da un nuovo carburante sostenibile - il Prodrive EcoPower - che riduce le emissioni di carbonio dell'80% per combattere il cambiamento climatico.

Il suo nuovo compagno di squadra, il nove volte campione di rally Sébastien Loeb, che si è classificato secondo dietro Al-Attiyah nelle ultime due edizioni, condividerà il paddock Prodrive con Al-Attiyah nei bivacchi della Dakar 2024.

Al-Attiyah ha aggiunto: "È la prima volta che sarò compagno di squadra di Sébastien Loeb alla Dakar, ma lo conosco già molto bene. È davvero un grande pilota e la velocità che ha dimostrato alla Dakar. La Dakar degli ultimi due anni è stata incredibile. Spero che uno di noi possa vincere la Dakar nel 2024".

La quinta edizione della Dakar in Arabia Saudita inizierà il 5 gennaio 2024 con una distanza di 5.000 chilometri suddivisi in 12 prove speciali cronometrate, partendo dalla città millenaria di Al Ula e dirigendosi attraverso il Paese verso il Quartiere Vuoto, per terminare a Yanbu, sulla costa del Mar Rosso, dove i concorrenti sperano di vedere sventolare la bandiera a scacchi il 19 gennaio.

Oltre alle vittorie nei rally di tutto il mondo, Al-Attiyah è l'unico pilota della Dakar con una medaglia olimpica, avendo vinto un bronzo per il Qatar nel tiro al piattello maschile a Londra 2012. Ha rivelato: "Il 2024 sembra un anno speciale. Non solo ho la possibilità di partecipare ai miei settimi Giochi Olimpici, ma ho anche l'opportunità di vincere la Dakar con un quarto costruttore diverso".