Forte: Al-Attiyah e Loeb com a Prodrive em 2024

A Prodrive conseguiu uma verdadeira proeza para o Rali Dakar 2024: O bicampeão do Rally Raid, Nasser Al-Attiyah, tem como objetivo a sexta vitória no Dakar, tendo como companheiro de equipa o vice-campeão do WRC, Sébastien Loeb.

Nasser Al-Attiyah, cinco vezes vencedor do Rali Dakar, vai disputar a edição de 2024 da mais dura prova de rali todo-o-terreno do mundo num Prodrive Hunter, quando o rali regressar à Arábia Saudita em janeiro próximo. Nas últimas duas décadas, o Qatar tornou-se numa das personalidades mais conhecidas e adoradas do rali e a sua 20ª participação no Rali Dakar, que venceu pela quinta vez este ano, está iminente. A mudança de Al-Attiyah para a Prodrive, após cinco anos na Toyota, era expetável.

A primeira vitória de Al-Attiyah no Dakar aconteceu em 2011 e foi seguida por mais duas vitórias na América do Sul (2015 e 2019), bem como marcas completas em 2022 e 2023, quando o Dakar se mudou para o Médio Oriente. Para além de ter a oportunidade de alcançar três vitórias consecutivas, o piloto de 52 anos tentará fazer do Prodrive Hunter o quarto carro diferente que conduziu à vitória no rali.

Ele explicou: "O Prodrive Hunter é um carro sensacional. Penso que, após três participações no Rali Dakar e dois segundos lugares, chegou a altura de este carro vencer o Dakar. Quero fazer parte da história do Dakar. A melhor maneira de o fazer é vencer com quatro marcas diferentes."

Com Al-Attiyah, o copiloto Mathieu Baumel tem estado no lugar do passageiro nas suas últimas quatro vitórias, com a compreensão mútua da dupla a parecer telepática por vezes, enquanto o francês lê o roadbook e Al-Attiyah corre pelas dunas. O sucesso da dupla não se limitou ao Dakar, uma vez que também são vencedores dos títulos de piloto e copiloto do Campeonato Mundial de Rally Raid da FIA de 2022 e 2023.

A mudança de Al-Attiyah para a Prodrive continua a filosofia da equipa de reunir os melhores pilotos do mundo com um dos carros de rali cross-country mais avançados de sempre. O Prodrive Hunter foi concebido para percorrer qualquer terreno a alta velocidade, desde estradas rochosas a deserto aberto, dunas de areia e passagens de montanha, sendo também alimentado por um novo combustível sustentável - Prodrive EcoPower - que reduz as suas emissões de carbono em 80 por cento para combater as alterações climáticas.

O seu novo colega de equipa, Sébastien Loeb, nove vezes campeão de ralis, que terminou em segundo lugar atrás de Al-Attiyah nas duas últimas edições, partilhará o paddock da Prodrive com Al-Attiyah nos bivouacs do Dakar 2024.

Al-Attiyah acrescentou: "É a primeira vez que serei companheiro de equipa de Sébastien Loeb no Dakar, mas já o conheço muito bem. Ele é realmente um grande piloto e a velocidade que mostrou no Dakar. O Dakar dos últimos dois anos tem sido incrível. Espero que um de nós possa ganhar o Dakar em 2024".

A quinta edição do Dakar na Arábia Saudita começa a 5 de janeiro de 2024, com uma distância de corrida de 5.000 quilómetros distribuídos por 12 etapas especiais cronometradas, partindo da cidade milenar de Al Ula e atravessando o país em direção ao Bairro Vazio, terminando em Yanbu, na costa do Mar Vermelho, onde os concorrentes esperam ver a bandeira axadrezada a 19 de janeiro.

Para além das vitórias em ralis por todo o mundo, Al-Attiyah é o único piloto do Dakar com uma medalha olímpica, tendo ganho um bronze para o Qatar na prova masculina de tiro ao prato em Londres 2012. Ele revelou: "2024 parece ser um ano especial. Não só tenho a oportunidade de competir nos meus sétimos Jogos Olímpicos, como também tenho a oportunidade de vencer o Dakar com um quarto construtor diferente."