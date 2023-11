Dakar : le junior Red Bull Quintero chez Toyota

Le jeune Américain s'est vu remettre les clés d'un Toyota GR DKR Hilux T1+. Il passe ainsi de la catégorie T3 à la catégorie T1. Alors que Quintero fera ensuite ses débuts en 4x4, Toyota espère remporter une troisième victoire consécutive sur le Dakar. Pour cela, l'équipe fait également confiance à Lucas Moraes, le pilote surprise du Rallye Dakar de cette année avec une place sur le podium.

Les talents de pilote de Quintero, diplômé de la Red Bull Off-Road Junior Team, et du pilote brésilien Moraes, combinés au savoir-faire de Toyota Gazoo Racing en matière de course dans le désert, constituent un ensemble intéressant pour le Dakar à venir. Le constructeur japonais a remporté les deux dernières courses T1+ du Dakar. Pour Quintero et Moraes, c'est la meilleure plateforme possible pour réussir.

Quintero s'est réjoui de son ascension : "Je suis accro au progrès, obsédé par celui-ci, et cette montée en T1+ est tout ce à quoi je pense depuis un certain temps".

Quintero a assuré sa chance au volant d'un V6 biturbo Hilux de 3,5 litres en remportant, avec son copilote allemand Dennis Zenz, le titre T3 du Championnat du monde de rallye-raid (W2RC) de cette année. Aujourd'hui, le pilote californien quitte la division T3 pour affronter des légendes dans la catégorie T1+ lors du Dakar.

"J'ai toujours eu la pleine vitesse lors des relais courts, mais maintenant j'ai appris à tenir deux semaines d'affilée", a poursuivi Quintero.

Ce week-end, Quintero sera au départ de la Dubai International Baja (10-12 novembre) pour la première fois avec son Toyota GR DKR Hilux T1+. Puis viendra le Rallye Dakar (5 - 19 janvier).

Lucas Moraes roulera avec Quintero pour le Toyota Gazoo Racing lors du Dakar 2024. Le pilote brésilien de 32 ans a été une révélation lors du dernier Dakar, où il a terminé troisième lors de son année de rookie. Des victoires au Rally dos Sertões dans son pays natal, le Brésil, avaient déjà fait de Moraes un talent particulier dans son pays. Il a tenu cette promesse lors de ses débuts sur le Dakar en tant que pilote privé chez Overdrive Racing, en devenant le premier Brésilien à terminer le rallye sur le podium T1+ au volant d'un Toyota Hilux.

"Ma première expérience du Dakar a été difficile parce que j'ai appris spontanément quelque chose sur la stratégie", a expliqué Moraes.

Désormais, Moraes et son copilote Armand Monleon représenteront le Toyota Gazoo Racing, champion en titre du Dakar, lors de la prochaine édition du rallye. Moraes est impatient de montrer au monde ce dont il est capable au volant du Toyota GR DKR Hilux T1+ officiel. "Pour être honnête, c'est un rêve devenu réalité pour tout pilote d'appartenir à une équipe du Dakar comme le Toyota Gazoo Racing", a déclaré Moraes.

Quintero et Zenz faisaient partie de la première promotion du programme Red Bull Off-Road Junior Team. En prévision du Dakar 2020, la première recherche mondiale de talents pour les futures stars du tout-terrain a été lancée, avec pour objectif de propulser la prochaine génération vers le haut niveau. En quatre courtes années, le programme a déjà permis à un certain nombre de jeunes pilotes affamés et talentueux, tels que Cristina Gutiérrez et Mitch Guthrie Jr, de franchir le seuil de la catégorie reine du Dakar.

Le programme Junior Team place les pilotes et les copilotes dans les catégories T3 et T4 et leur offre une plateforme professionnelle pour participer à un calendrier mondial de courses légendaires. Les récents succès du programme comprennent un résultat dominant 1-2-3 dans la catégorie T3 du Dakar de cette année et un podium dans le W2RC 2023, mené par Quintero.

"Toute l'année a été une lutte acharnée. J'ai simplement gardé la tête baissée à chaque kilomètre, même lorsque l'évier a été renversé", poursuit Quintero.

L'objectif ultime de la Red Bull Off-Road Junior Team est d'amener de jeunes pilotes à la course T1+ du Dakar. Après la montée de Seth dans les grandes ligues en 2024, Cristina Gutiérrez, également membre du Junior Team, rejoindra Dacia pour participer au Dakar 2025 dans la catégorie T1+. Une preuve de plus que le Red Bull Off-Road Junior Team ouvre la voie à la talentueuse génération de pilotes de demain.

Toyota Gazoo Racing soutient également les jeunes, car ils veulent contrer la tendance des pilotes expérimentés qui gagnent le Dakar avec leur équipe de pilotes frais pour 2024. Moraes a été le premier pilote de moins de 40 ans à monter sur le podium du Dakar pendant plus d'une décennie l'année dernière. En fait, au cours des trois dernières décennies, seuls trois pilotes de moins de 40 ans ont remporté le Dakar. Si Quintero gagne en 2024, il deviendra le plus jeune vainqueur de tous les temps dans la division T1+ et le premier gagnant des États-Unis.

"Le prochain Dakar sera une course formidable, notre jeune équipe affrontera des gars plus âgés. Je pense que nous pouvons faire quelque chose de spécial", a noté Moraes. (Red Bull)