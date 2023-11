Dakar: Red Bull Junior Quintero con Toyota

Al giovane americano sono state consegnate le chiavi di una Toyota GR DKR Hilux T1+. Ciò significa che passerà dalla categoria T3 alla categoria T1. Mentre Quintero debutta con la trazione integrale, Toyota punta alla terza vittoria consecutiva alla Dakar. Il team si affida anche a Lucas Moraes, il pilota a sorpresa del Rally Dakar di quest'anno che è salito sul podio.

Il talento di guida di Quintero, diplomato al Red Bull Off-Road Junior Team, e il pilota brasiliano Moraes, in combinazione con l'esperienza nelle corse nel deserto di Toyota Gazoo Racing, costituiscono una formazione interessante per la prossima Dakar. Il costruttore giapponese ha vinto le ultime due gare T1+ alla Dakar. Per Quintero e Moraes, questa è la migliore piattaforma possibile per il successo.

Quintero si è rallegrato della sua promozione: "Sono dipendente dal progresso, ne sono ossessionato, e questa promozione a T1+ è tutto ciò a cui pensavo da tempo".

Quintero si è assicurato la sua opportunità al volante di un Hilux V6 biturbo da 3,5 litri vincendo quest'anno il titolo del Campionato Mondiale Rally Raid (W2RC) T3 con il suo copilota tedesco Dennis Zenz. Ora il pilota californiano sta per passare dalla divisione T3 a competere contro le leggende della classe T1+ alla Dakar.

"Ho sempre avuto la massima velocità durante i brevi periodi, ma ora ho imparato a continuare per quindici giorni alla volta", ha continuato Quintero.

Quintero gareggerà per la prima volta con il suo Toyota GR DKR Hilux T1+ questo fine settimana alla Dubai International Baja (10-12 novembre). Poi ci sarà il Rally Dakar (5 - 19 gennaio).

Lucas Moraes guiderà insieme a Quintero per il Toyota Gazoo Racing alla Dakar 2024. Il 32enne pilota brasiliano è stato una rivelazione all'ultima Dakar, quando si è classificato terzo al suo primo anno. Le vittorie al Rally dos Sertões nel suo paese natale, il Brasile, avevano già etichettato Moraes come un talento speciale nel suo paese. Ha mantenuto questa promessa come pilota privato con Overdrive Racing al suo debutto alla Dakar, quando è diventato il primo brasiliano a concludere il rally con una Toyota Hilux sul podio T1+.

"La mia prima esperienza alla Dakar è stata difficile perché ho imparato al volo la strategia", ha detto Moraes.

Ora Moraes e il copilota Armand Monleon rappresenteranno i campioni in carica della Dakar, Toyota Gazoo Racing, nella prossima edizione del rally. Moraes non vede l'ora di mostrare al mondo cosa è in grado di fare al volante del Toyota GR DKR Hilux T1+ ufficiale. "Ad essere onesti, è un sogno che si avvera per qualsiasi pilota far parte di un team Dakar come il Toyota Gazoo Racing", ha detto Moraes.

Quintero e Zenz hanno partecipato al primo anno del programma Red Bull Off-Road Junior Team. In vista della Dakar 2020, è stata lanciata la prima ricerca globale di talenti per le stelle del fuoristrada del futuro, con l'obiettivo di promuovere la prossima generazione alla classe superiore. In quattro anni, il programma ha già portato una serie di piloti giovani, affamati e talentuosi, come Cristina Gutiérrez e Mitch Guthrie Jr. alla soglia della competizione nella classe regina della Dakar.

Il Programma Junior Team inserisce piloti e copiloti nelle categorie T3 e T4 e fornisce loro una piattaforma professionale per competere in un calendario globale di gare leggendarie. I recenti successi del programma includono un risultato dominante di 1-2-3 nella classe T3 della Dakar di quest'anno e un podio nella W2RC 2023, guidata da Quintero.

"L'intero anno è stato una battaglia selvaggia. Ho tenuto la testa bassa ad ogni chilometro, anche quando il lavello della cucina è stato rovesciato", ha continuato Quintero.

L'obiettivo finale del Red Bull Off-Road Junior Team è quello di portare i giovani piloti alla gara T1+ della Dakar. Dopo il passaggio di Seth alla categoria maggiore nel 2024, Cristina Gutiérrez, anch'essa dello Junior Team, si unirà a Dacia per gareggiare nella classe T1+ alla Dakar del 2025. Un'ulteriore prova che il Red Bull Off-Road Junior Team sta aprendo la strada alla generazione di piloti di talento di domani.

Anche Toyota Gazoo Racing sta sostenendo i giovani, cercando di contrastare la tendenza dei piloti esperti a vincere la Dakar con la sua nuova formazione di piloti per il 2024. L'anno scorso Moraes è stato il primo pilota sotto i 40 anni a salire sul podio della Dakar da oltre un decennio. In effetti, solo tre piloti sotto i 40 anni hanno vinto la Dakar negli ultimi tre decenni. Se Quintero dovesse vincere nel 2024, sarebbe il più giovane vincitore di sempre nella divisione T1+ e il primo vincitore degli Stati Uniti.

"La prossima Dakar sarà una grande gara, con la nostra giovane squadra che gareggerà contro i più anziani. Credo che potremo fare qualcosa di speciale", ha sottolineato Moraes. (Red Bull)