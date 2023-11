Dakar: Red Bull Junior Quintero com a Toyota

O jovem americano recebeu agora as chaves de uma Toyota GR DKR Hilux T1+. Isto significa que ele passará da categoria T3 para a categoria T1. Enquanto Quintero faz a sua estreia na tração às quatro rodas, a Toyota tem como objetivo a sua terceira vitória consecutiva no Dakar. A equipa também conta com Lucas Moraes, o piloto surpresa do Rali Dakar deste ano que terminou no pódio.

O talento de condução de Quintero, formado na Red Bull Off-Road Junior Team, e o piloto brasileiro Moraes, em combinação com a experiência em corridas no deserto da Toyota Gazoo Racing, constituem um alinhamento interessante para o próximo Dakar. O fabricante japonês venceu as duas últimas corridas T1+ no Dakar. Para Quintero e Moraes, esta é a melhor plataforma possível para o sucesso.

Quintero ficou encantado com a sua promoção: "Sou viciado em progresso, obcecado por ele, e esta promoção para T1+ é tudo aquilo em que tenho pensado há algum tempo."

Quintero garantiu a sua oportunidade ao volante de uma Hilux V6 twin-turbo de 3,5 litros ao vencer este ano o título T3 do Campeonato do Mundo de Rally Raid (W2RC) com o seu copiloto alemão Dennis Zenz. Agora, o piloto californiano está a subir da divisão T3 para competir contra lendas na classe T1+ no Dakar.

"Sempre tive a velocidade máxima durante as passagens curtas, mas agora aprendi a manter-me durante quinze dias de cada vez", continuou Quintero.

Quintero vai competir pela primeira vez com a sua Toyota GR DKR Hilux T1+ este fim de semana na Baja Internacional do Dubai (10 a 12 de novembro). Segue-se o Rali Dakar (5 a 19 de janeiro).

Lucas Moraes irá conduzir juntamente com Quintero para a Toyota Gazoo Racing no Dakar 2024. O piloto brasileiro de 32 anos foi uma revelação no último Dakar, quando terminou em terceiro lugar no seu ano de estreia. As vitórias no Rali dos Sertões, no seu país natal, já tinham rotulado Moraes como um talento especial no seu país. Ele cumpriu esta promessa como piloto privado com a Overdrive Racing na sua estreia no Dakar, quando se tornou o primeiro brasileiro a terminar o rali numa Toyota Hilux no pódio T1+.

"A minha primeira experiência no Dakar foi difícil porque aprendi a estratégia na hora", disse Moraes.

Agora, Moraes e o copiloto Armand Monleon vão representar os actuais campeões do Dakar, a Toyota Gazoo Racing, na próxima edição do rali. Moraes mal pode esperar para mostrar ao mundo o que consegue fazer ao volante da Toyota GR DKR Hilux T1+ oficial. "Para ser honesto, é um sonho tornado realidade para qualquer piloto fazer parte de uma equipa de Dakar como a Toyota Gazoo Racing," disse Moraes.

Quintero e Zenz fizeram parte do primeiro ano do programa Red Bull Off-Road Junior Team. No período que antecedeu o Dakar 2020, foi lançada a primeira procura global de talentos para as estrelas de todo-o-terreno do futuro, com o objetivo de promover a próxima geração à classe superior. Em quatro curtos anos, o programa já levou uma série de pilotos jovens, famintos e talentosos, como Cristina Gutiérrez e Mitch Guthrie Jr., ao limiar de competir na classe principal do Dakar.

O Programa de Equipas Júnior coloca pilotos e co-pilotos nas categorias T3 e T4 e proporciona-lhes uma plataforma profissional para competirem num calendário global de corridas lendárias. Os sucessos recentes do programa incluem um resultado dominante de 1-2-3 na classe T3 do Dakar deste ano e um pódio no W2RC 2023, liderado por Quintero.

"O ano inteiro foi uma batalha selvagem. Mantive a cabeça baixa a cada quilómetro, mesmo quando o lava-loiça foi derrubado", continuou Quintero.

O objetivo final da Red Bull Off-Road Junior Team é trazer jovens pilotos para a corrida T1+ do Dakar. Depois de Seth subir à liga principal em 2024, Cristina Gutiérrez, também da Junior Team, vai juntar-se à Dacia para competir na classe T1+ no Dakar de 2025. Mais uma prova de que a Red Bull Off-Road Junior Team está a preparar o caminho para a talentosa geração de pilotos de amanhã.

A Toyota Gazoo Racing também está a apoiar a juventude, uma vez que procura contrariar a tendência de pilotos experientes vencerem o Dakar com o seu novo alinhamento de pilotos para 2024. Moraes foi o primeiro piloto com menos de 40 anos a subir ao pódio do Dakar em mais de uma década no ano passado. De facto, apenas três pilotos com menos de 40 anos venceram o Dakar nas últimas três décadas. Se Quintero vencer em 2024, será o mais jovem vencedor de sempre na divisão T1+ e o primeiro vencedor dos Estados Unidos.

"O próximo Dakar será uma grande corrida, com a nossa jovem equipa a competir contra os mais velhos. Acho que podemos fazer algo especial", observou Moraes. (Red Bull)