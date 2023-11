Première victoire pour Nasser Al-Attiyah au volant du Prodrive Hunter

Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel remportent la Coupe du monde FIA 2023 de cross-country bayas et décrochent leur première victoire en Prodrive Hunter lors de la Dubai International Baja.

Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel ont remporté leur première victoire au volant du Prodrive Hunter lors de la Dubai International Baja, leur deuxième épreuve seulement au volant de la voiture qu'ils ont conduite pour la première fois il y a trois semaines. Al-Attiyah, quintuple vainqueur du Dakar, et Baumel, qui roulaient dans le Toyota Hilux depuis 2015 jusqu'à il y a quelques semaines, ont également remporté la Coupe du monde FIA 2023 pour les bayas de cross-country grâce à cette première victoire. Leur succès est un tremplin parfait pour l'un des joyaux du sport automobile, le Rallye Dakar, prochaine épreuve pour Prodrive et l'équipe franco-qatarie en janvier 2024.

La Dubai Baja s'est déroulée pendant trois jours dans les dunes entourant la ville, les organisateurs ayant ajouté des éléments de navigation afin de rendre la compétition difficile pour toutes les motos et voitures participantes. Ces extensions de parcours n'ont posé aucun problème à l'équipe de Nasser Racing et ont prouvé une fois de plus que le Prodrive Hunter T1+ se situe en haut de l'échelle des rallyes-raids, Prodrive proposant des modifications et des révisions à toutes ses équipes partenaires à chaque rallye.

Nasser Al-Attiyah, Nasser Racing : "La Dubai Baja a été un rallye fantastique pour nous avec notre nouveau Prodrive Hunter. Nous avons vraiment apprécié d'être dans la voiture, car nous avons travaillé dur pour obtenir un bon résultat pour l'équipe également. Nous avons beaucoup appris pour la prochaine étape, le Dakar. Merci à l'équipe d'avoir amené la voiture ici et de l'avoir conçue pour que nous puissions remporter cette victoire. C'est un excellent début de remporter cette victoire et de se préparer pour le Dakar, et oui, je pense que nous pouvons le faire en Arabie Saoudite pour remporter le Dakar en janvier. Nous sommes impatients".

Plusieurs Prodrive Hunter seront au départ du Rallye Dakar début janvier 2024 en Arabie Saoudite. Al-Attiyah et Baumel rejoindront Sébastien Loeb et Fabian Lurquin du Bahrain Raid X Rally Team dans le Hunter.