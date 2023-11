Prima vittoria per Nasser Al-Attiyah nel Prodrive Hunter

Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel hanno ottenuto la loro prima vittoria nel Prodrive Hunter alla Dubai International Baja, al loro secondo evento con l'auto che hanno guidato per la prima volta solo tre settimane fa. Il cinque volte vincitore della Dakar Al-Attiyah e Baumel, che fino a poche settimane fa guidava la Toyota Hilux dal 2015, con questa vittoria inaugurale si sono aggiudicati anche la Coppa del Mondo FIA 2023 per le Baja da Cross-Country. Il loro successo è il trampolino di lancio perfetto per uno dei gioielli del motorsport, il Rally Dakar, il prossimo appuntamento per Prodrive e il team franco-qatariota nel gennaio 2024.

La Dubai Baja si è svolta nell'arco di tre giorni tra le dune che circondano la città, con l'aggiunta da parte degli organizzatori di ulteriori elementi di navigazione per rendere la competizione difficile per tutte le moto e le auto partecipanti. Queste aggiunte al percorso non hanno rappresentato un problema per il team Nasser Racing, dimostrando ancora una volta che il Prodrive Hunter T1+ è al top nel campo dei rally-raid, con Prodrive che presenta modifiche e revisioni a tutti i suoi team partner in ogni evento rallystico.

Nasser Al-Attiyah, Nasser Racing: "La Dubai Baja è stato un rally fantastico per noi con il nostro nuovo Prodrive Hunter. Ci siamo davvero divertiti a bordo dell'auto e abbiamo lavorato sodo per ottenere un buon risultato anche per la squadra. Abbiamo imparato molto per il prossimo passo, la Dakar. Ringrazio il team per aver portato qui la macchina e per averla progettata in modo da poter ottenere questa vittoria. È un ottimo inizio per ottenere questa vittoria e prepararci per la Dakar e sì, penso che possiamo farcela in Arabia Saudita a vincere la Dakar a gennaio. Non vediamo l'ora".

Diversi Prodrive Hunters parteciperanno al Rally Dakar in Arabia Saudita all'inizio di gennaio 2024. Al-Attiyah e Baumel gareggeranno con gli Hunter insieme a Sébastien Loeb e Fabian Lurquin del Bahrain Raid X Rally Team.