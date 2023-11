Primeira vitória de Nasser Al-Attiyah no Prodrive Hunter

Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel vencem a Taça do Mundo FIA de 2023 para Bajas Cross-Country e conquistam a sua primeira vitória na Prodrive Hunter na Baja Internacional do Dubai.

Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel garantiram a sua primeira vitória na Prodrive Hunter na Dubai International Baja, apenas no seu segundo evento com o carro que conduziram pela primeira vez há apenas três semanas. Al-Attiyah, cinco vezes vencedor do Dakar, e Baumel, que conduzia a Toyota Hilux desde 2015 até há algumas semanas, também venceram a Taça do Mundo FIA de 2023 para Bajas de Todo-o-Terreno com esta primeira vitória. O seu sucesso é o trampolim perfeito para uma das jóias do desporto automóvel, o Rali Dakar, a próxima prova da Prodrive e da equipa franco-qatariana em janeiro de 2024.

A Dubai Baja decorreu durante três dias nas dunas que rodeiam a cidade, com os organizadores a acrescentarem elementos de navegação adicionais para tornar a competição difícil para todas as motos e carros participantes. A equipa Nasser Racing não teve qualquer problema com estes elementos adicionais, provando mais uma vez que o Prodrive Hunter T1+ está no topo do campo dos rally-raid, com a Prodrive a apresentar modificações e revisões a todas as suas equipas parceiras em cada evento de rally.

Nasser Al-Attiyah, Nasser Racing: "O Dubai Baja foi um rali fantástico para nós com o nosso novo Prodrive Hunter. Gostámos muito de estar no carro e trabalhámos arduamente para conseguir um bom resultado para a equipa. Aprendemos muito para a próxima etapa, o Dakar. Muito obrigado à equipa por ter trazido o carro até aqui e por o ter concebido de forma a conseguirmos esta vitória. É um ótimo começo para conseguir esta vitória e prepararmo-nos para o Dakar e, sim, acho que podemos fazê-lo na Arábia Saudita para ganhar o Dakar em janeiro. Mal podemos esperar".

Vários Prodrive Hunters estarão competindo na Arábia Saudita no Rally Dakar no início de janeiro de 2024. Al-Attiyah e Baumel vão competir no Hunter juntamente com Sébastien Loeb e Fabian Lurquin da Bahrain Raid X Rally Team.