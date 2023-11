Timo Gottschalk, segundo en Dubai y en la Copa del Mundo

Yazeed Al-Rajhi y Timo Gottschalk, del Overdrive Racing, terminaron segundos en la general de la Dubai International Baja y eso fue suficiente para confirmar el segundo puesto en la clasificación de la Copa del Mundo FIA de Bajas campo a través. Al-Rajhi y Gottschalk ganaron la última etapa y pusieron fin a su temporada parcial en la Copa del Mundo de la FIA con la victoria en Italia y los segundos puestos en Portugal y Dubai.

Al-Rajhi declaró: "Hemos ganado la última etapa. Alcanzamos a Seth Quintero después de 60 kilómetros, le adelantamos y seguimos presionando. Hicimos un buen trabajo. Ha sido una bonita prueba".

Juan-Cruz Yacopini y Daniel Oliveras fueron los cuartos más rápidos en la última etapa, que colocó al argentino y al español en el tercer puesto de la clasificación general. "No hubo problemas en la última etapa y el coche funcionó muy bien", dijo Yacopini. "Es la última vez que conduzco el coche este año y ha sido un gran año para mí. Me he convertido en piloto platino, tercero en el campeonato de cross-country (W2RC) y cuarto en el Campeonato del Mundo de Bajas. He aprendido día a día. Gracias a Dani, a mi familia y a todo el equipo de Overdrive por el gran trabajo".

Toyota Gazoo Racing anunció unos días antes de la salida que Seth Quintero y Dennis Zenz se unirían al equipo para el Rally Dakar 2024, y los recién coronados campeones del W2RC T3 impresionaron en la última prueba de la Copa del Mundo FIA de Bajas Cross-Country. El estadounidense y el alemán ocupaban la segunda posición de la general al inicio de la última etapa, pero la rotura del diferencial trasero les impidió terminar el tramo final y cayeron a la 16ª posición de la clasificación como consecuencia de las penalizaciones de tiempo.

La prueba se inició el viernes por la tarde con un prólogo de dos kilómetros en la Ciudad de los Festivales de Dubai, que por primera vez se disputó a oscuras y atrajo a un gran número de espectadores. Al-Rajhi, Quintero y Yacopini siguieron a Al-Attiyah en segunda, tercera y cuarta posición.

Al-Rajhi declaró: "Todo nos ha ido bien, pero hemos perdido unos segundos en las curvas porque no teníamos luz extra. Como solía ser piloto del WRC, he conducido a menudo en carreras nocturnas, muchas etapas sobre nieve y hielo de noche, como el Rally Ártico. Muchas etapas superespeciales del WRC tuvieron lugar de noche".

La segunda etapa del sábado a través del desierto de Al-Qudra se dividió en dos tramos competitivos de 84,33 km y 84,58 km por una zona de neutralización o de no competición. Quintero dejó en evidencia su falta de experiencia en el Toyota Hilux, marcando el segundo mejor tiempo por detrás de Al-Attiyah. El campeón del W2RC T3 se quedó a 58,8 segundos del qatarí en la parada nocturna.

Quintero declaró: "Ha sido un día estupendo. Era la primera vez que pilotaba el Toyota Hilux T1+ en una carrera y la verdad es que ha sido increíble. Las expectativas no eran muy altas, pero las hemos superado. La etapa era bastante lenta y había bastantes baches en las dunas y la navegación era difícil."

Al-Rajhi cruzó la línea de meta en tercer lugar, con Krotov y Chabot en cuarto y sexto lugar, pero Yacopini perdió más de 20 minutos y cayó al octavo puesto de la general.

La tercera etapa también discurrió por el desierto de Al-Qudra e incluyó dos tramos competitivos de 84,90 km y 83,72 km antes de regresar a la Ciudad de los Festivales para la ceremonia de llegada. Al-Rajhi se llevó la victoria con más de dos minutos de ventaja sobre el ganador de la Baja, Al-Attiyah, y Yacopini quedó tercero.