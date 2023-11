Timo Gottschalk deuxième à Dubaï et en Coupe du monde

Timo Gottschalk et son chauffeur saoudien terminent deuxièmes au volant du Toyota Hilux Overdrive lors de la Dubai International Baja et de la Coupe du monde. Seth Quintero et Dennis Zenz impressionnent lors de leur première apparition au volant du Hilux.

Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk d'Overdrive Racing ont terminé à la deuxième place du classement général de la Dubai International Baja, ce qui a suffi pour confirmer leur deuxième place au classement de la Coupe du monde FIA de cross-country Baja. Al-Rajhi et Gottschalk ont remporté la dernière étape et ont terminé leur saison à temps partiel en Coupe du monde FIA avec une victoire en Italie et des deuxièmes places au Portugal et à Dubaï.

Al-Rajhi a déclaré : "Nous avons gagné la dernière étape. Nous avons rattrapé Seth Quintero après 60 km, nous l'avons dépassé et nous avons continué à mettre la pression. Nous avons fait du bon travail. C'était une belle épreuve".

Juan-Cruz Yacopini et Daniel Oliveras ont été les quatrièmes plus rapides lors de la dernière étape, ce qui a permis à l'Argentin et à l'Espagnol de prendre la troisième place du classement général. "Il n'y a pas eu de problèmes lors de la dernière étape et la voiture a vraiment bien fonctionné", a déclaré Yacopini. "C'est la dernière fois que je roule avec la voiture cette année et cela a été une grande année pour moi. J'ai été pilote de platine, troisième au championnat de cross-country (W2RC) et quatrième au championnat du monde des Bajas. J'ai appris jour après jour. Merci beaucoup à Dani, à ma famille et à toute l'équipe d'Overdrive pour leur travail formidable".

Le Toyota Gazoo Racing a annoncé quelques jours avant le départ que Seth Quintero et Dennis Zenz feraient partie de l'équipe pour le Rallye Dakar 2024, et les récents champions W2RC T3 ont impressionné lors de la dernière manche de la Coupe du monde de cross-country Bajas de la FIA. L'Américain et l'Allemand étaient en deuxième position du classement général au début de l'étape finale, mais un différentiel arrière cassé les a empêchés de terminer la dernière section et les a fait chuter à la 16e place du classement, à la suite de pénalités de temps.

Tout a commencé vendredi soir avec un prologue de deux kilomètres dans la ville du festival de Dubaï, qui s'est déroulé pour la première fois dans l'obscurité et a attiré de nombreux spectateurs. Al-Rajhi, Quintero et Yacopini ont suivi Al-Attiyah aux deuxième, troisième et quatrième places.

Al-Rajhi a déclaré : "Tout s'est bien passé pour nous, mais nous avons perdu quelques secondes dans les virages parce que nous n'avions pas de lumière supplémentaire. Comme j'ai été pilote WRC, j'ai souvent participé à des courses de nuit, beaucoup d'étapes sur neige et glace la nuit, comme l'Arctic Rally. De nombreuses super-épreuves spéciales du WRC se sont déroulées de nuit !"

Samedi, la deuxième étape à travers le désert d'Al-Qudra a été divisée en deux sections de compétition de 84,33 km et 84,58 km par une zone de neutralisation ou de non-compétition. Quintero a fait mentir son manque d'expérience au volant du Toyota Hilux en réalisant le deuxième meilleur temps derrière Al-Attiyah. Le champion W2RC T3 était à 58,8 secondes du Qatarien lors de l'arrêt nocturne.

Quintero a déclaré : "C'était une super belle journée. C'est la première fois que je conduisais le Toyota Hilux T1+ en course et c'était franchement incroyable. Les attentes n'étaient pas très élevées, mais nous les avons dépassées. L'étape était assez lente et dans les dunes, c'était assez agité et la navigation était difficile".

Al-Rajhi y a franchi la ligne d'arrivée en troisième position, Krotov et Chabot en quatrième et sixième positions, mais Yacopini a perdu plus de 20 minutes et a été relégué à la huitième place du classement général.

La troisième étape se déroulait également dans le désert d'Al-Qudra et comprenait deux sections de compétition de 84,90 km et 83,72 km avant de revenir à Festival City pour la cérémonie d'arrivée. Al-Rajhi a remporté la victoire avec plus de deux minutes d'avance sur Al-Attiyah, vainqueur de la Baja, et Yacopini a terminé troisième.