Timo Gottschalk secondo a Dubai e in Coppa del Mondo

Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk dell'Overdrive Racing hanno concluso al secondo posto assoluto la Dubai International Baja e questo è bastato per confermare il secondo posto nella classifica della Coppa del Mondo FIA per le Baja da cross. Al-Rajhi e Gottschalk hanno vinto la tappa finale e hanno concluso la loro stagione part-time nella Coppa del Mondo FIA con la vittoria in Italia e i secondi posti in Portogallo e a Dubai.

Al-Rajhi ha dichiarato: "Abbiamo vinto l'ultima tappa. Abbiamo raggiunto Seth Quintero dopo 60 chilometri, lo abbiamo superato e abbiamo continuato a spingere. Abbiamo fatto un buon lavoro. È stato un bell'evento".

Juan-Cruz Yacopini e Daniel Oliveras hanno ottenuto il quarto tempo nell'ultima tappa, che ha portato l'argentino e lo spagnolo al terzo posto nella classifica generale. "Non ci sono stati problemi nell'ultima tappa e la macchina ha funzionato molto bene", ha detto Yacopini. "È l'ultima volta che guido la macchina quest'anno ed è stato un anno fantastico per me. Sono diventato un pilota di platino, terzo nel campionato di cross country (W2RC) e quarto nel Campionato del Mondo Bajas. Ho imparato giorno per giorno. Grazie a Dani, alla mia famiglia e a tutto il team di Overdrive per l'ottimo lavoro".

Toyota Gazoo Racing ha annunciato pochi giorni prima della partenza che Seth Quintero e Dennis Zenz si sarebbero uniti alla squadra per il Rally Dakar 2024, e i neo-campioni del W2RC T3 hanno impressionato all'ultima prova della Coppa del Mondo FIA per il Cross-Country Bajas. L'americano e il tedesco erano al secondo posto assoluto all'inizio dell'ultima tappa, ma la rottura del differenziale posteriore ha impedito loro di terminare la sezione finale e sono scesi al 16° posto in classifica a causa delle penalità di tempo.

L'evento ha preso il via venerdì sera con un prologo di due chilometri nella Festival City di Dubai, che per la prima volta si è svolto al buio e ha attirato un gran numero di spettatori. Al-Rajhi, Quintero e Yacopini hanno seguito Al-Attiyah al secondo, terzo e quarto posto.

Al-Rajhi ha dichiarato: "È andato tutto bene per noi, ma abbiamo perso qualche secondo nelle curve perché non avevamo luce supplementare. Essendo stato un pilota del WRC, ho guidato spesso in gare notturne, molte tappe su neve e ghiaccio di notte, come l'Arctic Rally. Molte prove super speciali del WRC si sono svolte di notte!".

La seconda tappa di sabato attraverso il deserto di Al-Qudra è stata divisa in due sezioni competitive di 84,33 km e 84,58 km da una zona di neutralizzazione o di non competizione. Quintero ha dimostrato la sua mancanza di esperienza con la Toyota Hilux, facendo segnare il secondo miglior tempo dietro ad Al-Attiyah. Il campione del W2RC T3 era a 58,8 secondi dal qatariota alla sosta notturna.

Quintero ha dichiarato: "È stata una giornata fantastica. Era la prima volta che guidavo il Toyota Hilux T1+ in una gara ed è stato davvero incredibile. Le aspettative non erano molto alte, ma le abbiamo superate. La tappa è stata piuttosto lenta, le dune erano piuttosto sconnesse e la navigazione era difficile".

Al-Rajhi ha tagliato il traguardo in terza posizione, con Krotov e Chabot in quarta e sesta, mentre Yacopini ha perso oltre 20 minuti ed è scivolato in ottava posizione.

Anche la terza tappa ha attraversato il deserto di Al-Qudra e comprendeva due tratti competitivi di 84,90 km e 83,72 km prima di tornare a Festival City per la cerimonia di arrivo. Al-Rajhi ha vinto con oltre due minuti di vantaggio sul vincitore della Baja Al-Attiyah, mentre Yacopini si è piazzato al terzo posto.