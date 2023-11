Timo Gottschalk segundo no Dubai e na Taça do Mundo

Timo Gottschalk e o seu motorista da Arábia Saudita terminam em segundo lugar na Toyota Hilux com overdrive na Baja Internacional do Dubai e, na Taça do Mundo, Seth Quintero e Dennis Zenz impressionam na sua primeira aparição na Hilux.

Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk, da Overdrive Racing, terminaram em segundo lugar à geral na Baja Internacional do Dubai, o que foi suficiente para confirmar o segundo lugar na classificação da Taça do Mundo FIA para Bajas de Todo-o-Terreno. Al-Rajhi e Gottschalk venceram a última etapa e terminaram a sua época parcial na Taça do Mundo FIA com a vitória em Itália e os segundos lugares em Portugal e no Dubai.

Al-Rajhi disse: "Ganhámos a última etapa. Apanhámos o Seth Quintero ao fim de 60 quilómetros, ultrapassámo-lo e continuámos a pressionar. Fizemos um bom trabalho. Foi uma boa prova".

Juan-Cruz Yacopini e Daniel Oliveras foram os quartos mais rápidos na última etapa, o que colocou o argentino e o espanhol no terceiro lugar da classificação geral. "Não houve problemas na última etapa e o carro funcionou muito bem", disse Yacopini. "É a última vez que conduzo o carro este ano e tem sido um grande ano para mim. Tornei-me piloto de platina, terceiro no campeonato de todo-o-terreno (W2RC) e quarto no Campeonato do Mundo de Bajas. Aprendi dia após dia. Obrigado ao Dani, à minha família e a toda a equipa da Overdrive pelo excelente trabalho."

A Toyota Gazoo Racing anunciou alguns dias antes da partida que Seth Quintero e Dennis Zenz se juntariam à equipa para o Rali Dakar 2024, e os recém-coroados campeões W2RC T3 impressionaram na ronda final da Taça do Mundo FIA de Bajas Cross-Country. O americano e o alemão estavam no segundo lugar da geral no início da última etapa, mas uma quebra do diferencial traseiro impediu-os de terminar a secção final e caíram para o 16º lugar da classificação devido a penalizações de tempo.

O evento arrancou na sexta-feira à noite com um prólogo de dois quilómetros no Festival City do Dubai, que se realizou pela primeira vez às escuras e atraiu um grande número de espectadores. Al-Rajhi, Quintero e Yacopini seguiram Al-Attiyah em segundo, terceiro e quarto lugares.

Al-Rajhi afirmou: "Correu tudo bem para nós, mas perdemos alguns segundos nas curvas porque não tínhamos luz extra. Como já fui piloto do WRC, conduzi muitas vezes em corridas nocturnas, muitas etapas na neve e no gelo à noite, como o Rali do Ártico. Muitas das etapas super especiais do WRC tiveram lugar à noite!"

A segunda etapa de sábado, no deserto de Al-Qudra, foi dividida em duas secções competitivas de 84,33 km e 84,58 km por uma zona de neutralização ou não competitiva. Quintero desmentiu a sua falta de experiência na Toyota Hilux, estabelecendo o segundo tempo mais rápido atrás de Al-Attiyah. O campeão do W2RC T3 estava a 58,8 segundos do Qatar na paragem nocturna.

Quintero afirmou: "Foi um dia muito bom. Foi a minha primeira vez a conduzir a Toyota Hilux T1+ numa corrida e foi honestamente incrível. As expectativas não eram muito altas, mas superámo-las. A etapa foi bastante lenta e estava bastante acidentada nas dunas e a navegação foi difícil."

Al-Rajhi cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, com Krotov e Chabot em quarto e sexto, mas Yacopini perdeu mais de 20 minutos e caiu para oitavo na geral.

A terceira etapa também passou pelo deserto de Al-Qudra e incluiu duas secções competitivas de 84,90 km e 83,72 km antes de regressar à Cidade dos Festivais para a cerimónia de chegada. Al-Rajhi venceu com mais de dois minutos de vantagem sobre o vencedor da Baja, Al-Attiyah, com Yacopini em terceiro lugar.