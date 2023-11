Dakar: 5.000 kilómetros sobre arena, piedras y dunas

El lunes 20 de noviembre de 2023, la comunidad del Dakar se sentó unida frente a la pantalla. Tras una larga espera, la A.S.O. presentaba por fin el recorrido completo del Dakar 2024 a través de Arabia Saudí. Anteriormente, los equipos sólo conocían la ciudad de salida de Alula, la ciudad de llegada de Yanbu y el recorrido aproximado. El director del rally, David Castera, empezó con una afirmación clara: "Esta será la edición más dura desde que el rally se trasladó a Oriente Medio". Las tripulaciones tendrán que recorrer en enero un total de 7.891 kilómetros, 4.727 de ellos contrarreloj.



Como siempre, el Dakar comienza con las verificaciones técnicas y administrativas. Estas tendrán lugar los días 3 y 4 de enero de 2024 en el campamento de salida de Alula y terminarán con la ceremonia de apertura. Tras un breve prólogo el 5 de enero, el Dakar inicia su primera etapa hasta Al Henakiyah un día después. Desde allí continúa hacia el sureste de Arabia Saudí y el llamado "Barrio Vacío". El 13 de enero, los pilotos podrán tomarse un pequeño respiro en la jornada de descanso en la capital, Riad, antes de que la segunda parte del Dakar 2024 les lleve a Yanbu. Allí, la comitiva del Dakar celebrará el paso por el podio de meta el 19 de enero.



La etapa "48h Chrono" en el "Empty Quarter" es una novedad: se asemeja a una etapa maratón. Las tripulaciones tienen que arreglárselas sin su equipo y sus mecánicos durante una noche. Pero en 2024, la A.S.O. irá un paso más allá. A las 16.00 horas del primer día de las "48h Chrono", la etapa se detendrá y las tripulaciones tendrán que conducir hasta uno de los seis vivacs. Allí no tienen contacto con el mundo exterior y, por lo tanto, no saben dónde están sus competidores.



El X-raid Mini JCW Team y el X-raid Yamaha supported Team están en la fase final de sus preparativos para el Dakar. La próxima semana, los vehículos de servicio y de competición saldrán de la sede de Trebur con destino a Barcelona. Allí, después de las verificaciones, los vehículos se cargarán en el barco con destino a Arabia Saudí. A continuación, los miembros del equipo viajarán también a Alula a finales de año.



Ignacio Casale: "Estoy muy ilusionado porque va a ser un Dakar difícil. Debería haber más dunas que en la última edición, eso me viene bien. Las etapas serán más largas y difíciles. Así era el Dakar antes. Estoy muy contento. Pero tenemos que trabajar duro para superarlo. La etapa "48h Chrono" es una novedad. Será un gran desafío. Creo que ya veremos una cierta decisión preliminar en los resultados el día de descanso. Estoy deseando volver a competir con X-raid y Yamaha".



Krzysztof Holowczyc: "He estado en África, he estado en Sudamérica, ahora el 11º Dakar en Arabia Saudí. Soy un piloto 'leyenda' - todo piloto que tiene 10 Dakar a su nombre obtiene este estatus. La edición actual es un rally completamente diferente al que recuerdo. Nuestro programa de este año -Camino a Dakar- incluía tres ciclos, la Copa del Mundo, la Copa de Europa de la FIA y el Campeonato de Polonia, precisamente para prepararnos lo mejor posible para el rally".



Holowczyc prosigue: "Dakar siempre ha sido un reto extremo y lo seguirá siendo en el futuro. En la edición actual tenemos trece días de competición, un prólogo y doce especiales, casi cinco mil kilómetros de especial y casi ocho mil kilómetros en total. Estas cifras demuestran por sí solas el gran desafío que tenemos por delante. Será un rally muy difícil, un cúmulo de competiciones y desafíos. Nos esforzaremos al máximo y el resultado, como siempre en el Dakar, es la suma de la suerte, la fuerza del coche y nuestras habilidades. Nos esforzaremos al máximo y creemos en el éxito. Estoy muy contento y con muchas ganas".



Pau Navarro: "Ya estamos muy emocionados. Tenemos muchos terrenos diferentes a los que enfrentarnos en la primera semana. En mi opinión, la segunda semana será aún más difícil por la gran cantidad de piedras. Vamos a ver qué táctica utilizamos con el MINI JCW Rally Plus: calma o ataque".



Vaidotas Zala: "Creo que será un Dakar duro. Es emocionante ver nuevos formatos, como la etapa "48h Chrono". Supone dos días en el "Barrio Vacío" y, por tanto, de lleno en las dunas. Creo que la segunda parte del Dakar será todo un reto. Nos esperan muchas piedras, sobre todo hacia el final. El Dakar pasado hubo muchos problemas con los neumáticos en esta región. Este Dakar no dependerá sólo de la velocidad, sino también de la resistencia". (X-raid)

Participantes en el Rally Dakar 2024