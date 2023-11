Dakar : 5.000 kilomètres de sable, de pierres et de dunes

Le lundi 20 novembre 2023, la communauté du Dakar était unie devant son écran. Après une longue attente, l'A.S.O. présentait enfin le parcours complet du Dakar 2024 à travers l'Arabie saoudite. Auparavant, les équipes ne connaissaient que la ville de départ, Alula, la ville d'arrivée, Yanbu, et le tracé approximatif du parcours. Le directeur du rallye, David Castera, a commencé par une déclaration sans équivoque : "Ce sera l'édition la plus difficile depuis que le rallye s'est déplacé au Moyen-Orient". Au total, les équipages devront parcourir 7.891 kilomètres en janvier, dont 4.727 km contre la montre.



Comme toujours, le Dakar débute par les vérifications techniques et administratives. Celles-ci auront lieu les 3 et 4 janvier 2024 au camp de départ à Alula et se termineront par la cérémonie d'ouverture. Après un court prologue le 5 janvier, le Dakar entamera sa première étape le lendemain, à Al Henakiyah. De là, il se poursuivra jusqu'au sud-est de l'Arabie saoudite et dans ce que l'on appelle l'"Empty Quarter". Le 13 janvier, les pilotes pourront souffler un peu lors de la journée de repos dans la capitale Riyad avant que la deuxième partie du Dakar 2024 ne les mène à Yanbu. C'est là que la troupe du Dakar fêtera son passage sur le podium d'arrivée le 19 janvier.



L'étape "48h Chrono" dans le "Empty Quarter" est une nouveauté : elle ressemble à une étape de marathon. Les équipages doivent en conséquence se passer de leur équipe et de leurs mécaniciens pendant une nuit. Mais en 2024, l'A.S.O. va encore plus loin. A 16 heures, le premier jour des "48h Chrono", l'épreuve sera stoppée et les équipages devront rejoindre l'un des six bivouacs. Là, ils n'ont aucun contact avec le monde extérieur et ne savent donc pas où se trouvent leurs concurrents.



L'équipe X-raid Mini JCW et l'équipe X-raid Yamaha supported sont dans la dernière ligne droite de leur préparation au Dakar. La semaine prochaine, les véhicules d'assistance et de course quitteront le quartier général de Trebur en direction de Barcelone. Après le scrubineering, les véhicules seront chargés sur le bateau à destination de l'Arabie Saoudite. En fin d'année, les membres de l'équipe se rendront également à Alula.



Ignacio Casale : "Je suis très excité, car ce sera un Dakar difficile. Il devrait y avoir plus de dunes que lors de l'édition précédente, ce qui me convient parfaitement. Les étapes seront plus longues et plus difficiles. Le Dakar était comme ça avant ! Je m'en réjouis beaucoup. Mais nous devons travailler dur pour y arriver. L'étape '48h Chrono' est une nouveauté. Ce sera un grand défi. Je pense que d'ici la journée de repos, nous verrons déjà un certain nombre de résultats préliminaires. Je me réjouis de participer à nouveau avec X-raid et Yamaha".



Krzysztof Holowczyc : "J'ai été en Afrique, j'ai été en Amérique du Sud, maintenant le 11e Dakar en Arabie saoudite. Je suis un pilote de "légende" - tout pilote qui a 10 Dakars à son actif obtient ce statut. L'édition actuelle est un rallye très différent de celui dont je me souviens. Notre programme cette année - Road to Dakar - comprenait trois cycles, la Coupe du monde, la Coupe d'Europe FIA et le championnat polonais, précisément pour se préparer au mieux au rallye.



Holowczyc poursuit : "Le Dakar a toujours été un défi extrême et il le restera à l'avenir. Dans l'édition actuelle, nous avons treize jours de compétition, un prologue et douze épreuves spéciales, près de cinq mille kilomètres de spéciales et près de huit mille kilomètres au total. Ces chiffres à eux seuls montrent l'ampleur du défi qui nous attend. Ce sera un rallye très difficile, une masse de compétition et de défis ! Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes et le résultat sera, comme toujours au Dakar, la somme de la chance, de la puissance de la voiture et de nos capacités. Quoi qu'il en soit, nous ferons de notre mieux et nous croirons en la réussite. Je suis extrêmement heureux et j'ai hâte d'y être !"



Pau Navarro : "Nous sommes déjà très impatients. La première semaine, nous aurons à affronter de nombreux terrains différents. La deuxième semaine sera, à mon avis, encore plus difficile à cause des nombreuses pierres. Nous verrons quelle tactique nous utiliserons avec la MINI JCW Rally Plus : calme ou attaque".



Vaidotas Zala : "Je pense que ce sera un Dakar difficile. C'est excitant de voir de nouveaux formats, comme l'étape "48h Chrono". Elle signifie deux jours dans l'"Empty Quarter" et donc pleinement dans les dunes. Je pense que la deuxième partie du Dakar sera un défi. C'est surtout vers la fin que de nombreuses pierres nous attendent. Dans cette région, le Dakar passé a connu beaucoup de problèmes avec les pneus. Pour ce Dakar, il ne faudra pas seulement compter sur la vitesse, mais aussi sur la persévérance". (X-raid)

