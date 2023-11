Dakar: 5.000 chilometri su sabbia, pietre e dune

Lunedì 20 novembre 2023, la comunità della Dakar si è riunita davanti allo schermo. Dopo una lunga attesa, l'A.S.O. ha finalmente presentato l'intero percorso della Dakar 2024 attraverso l'Arabia Saudita. In precedenza, le squadre conoscevano solo la città di partenza, Alula, la città di arrivo, Yanbu, e l'itinerario di massima. Il Direttore del Rally David Castera ha esordito con una dichiarazione chiara: "Questa sarà l'edizione più dura da quando il rally si è trasferito in Medio Oriente". Gli equipaggi dovranno percorrere un totale di 7.891 chilometri a gennaio, 4.727 dei quali contro il tempo.



Come sempre, la Dakar inizia con le verifiche tecniche e amministrative. Queste si svolgono il 3 e 4 gennaio 2024 al campo di partenza di Alula e si concludono con la cerimonia di apertura. Dopo un breve prologo il 5 gennaio, la Dakar inizia la sua prima tappa ad Al Henakiyah un giorno dopo. Da lì prosegue verso il sud-est dell'Arabia Saudita e il cosiddetto "Quartiere vuoto". Il 13 gennaio, i piloti possono fare una breve pausa nel giorno di riposo nella capitale Riyadh, prima che la seconda parte della Dakar 2024 li porti a Yanbu. Lì, l'entourage della Dakar festeggerà il passaggio sul podio del traguardo il 19 gennaio.



La tappa "48h Chrono" nel "Quartiere vuoto" è una novità: assomiglia a una maratona. Gli equipaggi devono fare a meno della loro squadra e dei loro meccanici per una notte. Ma nel 2024 l'A.S.O. farà un ulteriore passo avanti. Alle 16.00 del primo giorno della "48h Chrono", la tappa sarà interrotta e gli equipaggi dovranno recarsi in uno dei sei bivacchi. Lì non hanno contatti con il mondo esterno e quindi non sanno dove si trovano i loro concorrenti.



Il Team X-raid Mini JCW e il Team X-raid Yamaha supported sono nelle fasi finali della preparazione alla Dakar. La prossima settimana, i veicoli di servizio e da corsa lasceranno la sede di Trebur per Barcellona. Lì, dopo le verifiche tecniche, i veicoli saranno caricati sulla nave per l'Arabia Saudita. I membri del team si recheranno poi ad Alula a fine anno.



Ignacio Casale: "Sono molto emozionato perché sarà una Dakar difficile. Dovrebbero esserci più dune rispetto all'ultima edizione, e questo mi piace. Le tappe saranno più lunghe e difficili. È così che era la Dakar di una volta! Sono molto contento di questo. Ma dobbiamo lavorare sodo per superarla. La tappa "48h Chrono" è una novità. Sarà una grande sfida. Penso che vedremo già una certa decisione preliminare nei risultati entro il giorno di riposo. Non vedo l'ora di gareggiare di nuovo con X-raid e Yamaha".



Krzysztof Holowczyc: "Sono stato in Africa, in Sud America e ora all'undicesima Dakar in Arabia Saudita. Sono un pilota 'leggenda' - ogni pilota che ha 10 Dakar a suo nome ottiene questo status. L'edizione attuale è un rally completamente diverso da quello che ricordo. Il nostro programma di quest'anno - Road to Dakar - comprendeva tre cicli, la Coppa del Mondo, la Coppa Europa FIA e il Campionato polacco, proprio per prepararci al meglio al rally.



Holowczyc continua: "La Dakar è sempre stata una sfida estrema e lo sarà anche in futuro. Nell'edizione attuale abbiamo tredici giorni di gara, un prologo e dodici prove speciali, quasi cinquemila chilometri di prove speciali e quasi ottomila chilometri in totale. Queste cifre dimostrano da sole la grande sfida che ci attende. Sarà un rally molto difficile, una massa di competizione e di sfide! Faremo del nostro meglio e il risultato, come sempre alla Dakar, è la somma della fortuna, della forza della vettura e delle nostre capacità. Faremo sicuramente del nostro meglio e crediamo nel successo. Sono estremamente felice e non vedo l'ora di iniziare!".



Pau Navarro: "Siamo già molto eccitati. Nella prima settimana dovremo affrontare molti terreni diversi. A mio parere, la seconda settimana sarà ancora più difficile a causa delle numerose pietre. Vediamo che tattica useremo con la MINI JCW Rally Plus: calma o attacco".



Vaidotas Zala: "Penso che sarà una Dakar difficile. È emozionante vedere nuovi formati, come la tappa "48h Chrono". Significa due giorni nel "Quartiere vuoto" e quindi completamente tra le dune. Penso che la seconda parte della Dakar sarà una sfida. Ci aspettano molte pietre, soprattutto verso la fine. La scorsa Dakar ci sono stati molti problemi con gli pneumatici in questa regione. Questa Dakar non dipenderà solo dalla velocità, ma anche dalla resistenza". (X-raid)

Partecipanti al Rally Dakar 2024