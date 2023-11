Dakar: 5.000 quilómetros de areia, pedras e dunas

Na segunda-feira, 20 de novembro de 2023, a comunidade de Dakar sentou-se unida em frente ao ecrã. Após uma longa espera, a A.S.O. apresentou finalmente o percurso completo do Dakar 2024 através da Arábia Saudita. Anteriormente, as equipas apenas conheciam a cidade de partida, Alula, a cidade de chegada, Yanbu, e o percurso aproximado. O Diretor do Rali, David Castera, começou com uma declaração clara: "Esta será a edição mais difícil desde que o rali se mudou para o Médio Oriente". As equipas têm de percorrer um total de 7.891 quilómetros em janeiro, 4.727 dos quais em contrarrelógio.



Como sempre, o Dakar começa com as verificações técnicas e administrativas. Estas têm lugar nos dias 3 e 4 de janeiro de 2024 no acampamento de partida em Alula e terminam com a cerimónia de abertura. Após um curto prólogo a 5 de janeiro, o Dakar inicia a sua primeira etapa em Al Henakiyah um dia depois. A partir daí, continua para o sudeste da Arábia Saudita e para o chamado "Bairro Vazio". A 13 de janeiro, os pilotos podem fazer uma pequena pausa no dia de descanso na capital Riade antes da segunda parte do Dakar 2024 os levar a Yanbu. Lá, a comitiva do Dakar celebrará a travessia do pódio de chegada em 19 de janeiro.



A etapa "48h Chrono" no "Empty Quarter" é uma novidade: assemelha-se a uma etapa maratona. As equipas têm de passar uma noite sem a sua equipa e os seus mecânicos. Mas em 2024, a A.S.O. vai mais longe. Às 16 horas do primeiro dia das "48h Chrono", a etapa será interrompida e as equipas terão de se dirigir para um dos seis acampamentos. Aí, não têm qualquer contacto com o mundo exterior e, por conseguinte, não sabem onde se encontram os seus concorrentes.



A X-raid Mini JCW Team e a X-raid Yamaha supported Team estão na fase final dos seus preparativos para o Dakar. Na próxima semana, os veículos de serviço e de competição deixarão a sede em Trebur com destino a Barcelona. Aí, após as inspecções, os veículos serão carregados no navio para a Arábia Saudita. Os membros da equipa viajarão também para Alula no final do ano.



Ignacio Casale: "Estou muito entusiasmado porque vai ser um Dakar difícil. Deverá haver mais dunas do que na última edição - isso agrada-me. As etapas vão ser mais longas e mais difíceis. É assim que o Dakar costumava ser! Estou muito contente com isso. Mas temos de trabalhar arduamente para o conseguir. A etapa "48h Chrono" é uma nova adição. Vai ser um grande desafio. Penso que no dia de descanso já estaremos a ver uma certa decisão preliminar nos resultados. Estou ansioso por voltar a competir com a X-raid e a Yamaha."



Krzysztof Holowczyc: "Estive em África, estive na América do Sul e agora o 11.º Dakar na Arábia Saudita. Sou um piloto "lendário" - todos os pilotos que têm 10 Dakars no seu nome obtêm este estatuto. A edição atual é um rali completamente diferente daquele de que me lembro. O nosso programa deste ano - Road to Dakar - incluía três ciclos, a Taça do Mundo, a Taça Europeia FIA e o Campeonato Polaco, precisamente para nos prepararmos o melhor possível para o rali.



Holowczyc continua: "O Dakar sempre foi um desafio extremo e continuará a sê-lo no futuro. Na edição atual, temos treze dias de competição, um prólogo e doze etapas especiais, quase cinco mil quilómetros de etapas especiais e quase oito mil quilómetros no total. Só estes números mostram o grande desafio que temos pela frente. Vai ser um rali muito difícil, uma massa de competição e de desafios! Vamos dar o nosso melhor e o resultado, como sempre no Dakar, é a soma da sorte, da força do carro e das nossas capacidades. Vamos definitivamente dar o nosso melhor e acreditar no sucesso. Estou extremamente feliz e ansioso por isso!"



Pau Navarro: "Já estamos muito entusiasmados. Temos muitos terrenos diferentes para enfrentar na primeira semana. Na minha opinião, a segunda semana será ainda mais difícil devido às muitas pedras. Vamos ver que tática usamos com o MINI JCW Rally Plus: calma ou ataque."



Vaidotas Zala: "Penso que vai ser um Dakar difícil. É emocionante ver novos formatos, como a etapa "48h Chrono". Significa dois dias no "Empty Quarter" e, portanto, totalmente nas dunas. Penso que a segunda parte do Dakar vai ser um desafio. Há muitas pedras à nossa espera, especialmente no final. Houve muitos problemas com os pneus nesta região no último Dakar. Este Dakar não vai depender apenas da velocidade, mas também da resistência." (X-raid)

Participantes no Rali Dakar 2024