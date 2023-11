Répétition générale d'Audi pour le Rallye Dakar 2024

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Audi La dernière course d'essai dans le sud de la France conclut les préparatifs pour le Rallye Dakar début janvier 2024, les trois équipes de pilotes en action, une sécurisation encore plus étendue des composants était au centre des préoccupations.

Audi fera son entrée en Formule 1 en 2026 avec l'équipe Sauber. La victoire au Rallye Dakar (du 5 au 19 janvier 2024) figure donc en bonne place sur l'agenda d'Audi et est quasiment obligatoire en guise d'adieu.



Dernier grand test avant le Rallye Dakar 2024 : l'équipe Audi Sport a soumis l'Audi RS Q e-tron à un test final dans le sud de la France. Les trois binômes de pilotes Audi, Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger et Carlos Sainz/Lucas Cruz, ont procédé aux derniers réglages. Pour les ingénieurs, la priorité avant le troisième départ d'Audi au Rallye Dakar était d'assurer une protection encore plus étendue de tous les composants.



Au total, les trois duos de pilotes ont parcouru plus de 900 kilomètres lors des cinq jours d'essais sur le terrain du Château de Lastours. "Nous avons ainsi rempli nos tâches de développement et nous nous concentrons maintenant sur les travaux logistiques restants jusqu'en janvier", explique Rolf Michl, chef d'Audi Motorsport. "Nous nous sommes préparés du mieux possible, mais le Rallye Dakar reste la tâche la plus ambitieuse et de loin la plus difficile du calendrier et nous l'abordons avec un grand respect. D'ores et déjà, un grand merci à toute l'équipe ainsi qu'à nos pilotes et copilotes pour le travail qu'ils ont fourni jusqu'à aujourd'hui pour relever ce défi très exigeant".



Sous la direction du directeur technique, le Dr Leonardo Pascali, les ingénieurs ont mis l'accent sur l'assurance qualité. L'Audi RS Q e-tron innovante se distingue par son entraînement électrique avec batterie haute tension et convertisseur d'énergie. Le système de batterie et les autres composants du concept hautement efficace et à faibles émissions ont dû passer les derniers tests de résistance sur le terrain situé entre Narbonne et Perpignan, sur la côte méditerranéenne française.



"D'un point de vue logistique, ce site était idéalement accessible pour nous et permettait des temps de réaction courts si nous avions besoin de quelque chose en provenance d'Allemagne", résume Pascali. "Nous avons à nouveau sécurisé tous les sous-ensembles et systèmes, aussi bien les pièces reprises du modèle précédent que celles nouvellement développées. Il s'agissait de satisfaire aux normes de qualité prescrites pour tous les domaines". Parallèlement, les pilotes ont pu confirmer sur un autre terrain les réglages de la RS Q e-tron élaborés au cours de la saison pour le Rallye Dakar.



"Nous avons pu traiter tous les points adressés", a déclaré Sven Quandt, chef d'équipe de Q Motorsport. "Nos pilotes et nos ingénieurs ont passé au crible les voitures d'engagement pour le Rallye Dakar. Carlos, Mattias et Stéphane sont satisfaits. Ils ont même rodé une partie des pièces de rechange avec leurs voitures d'engagement. Nous allons au Rallye Dakar avec impatience, mais avec sérénité. Tous ont montré qu'ils étaient de véritables joueurs d'équipe. Ils s'attaquent à leurs tâches avec détermination et cohérence. Cela augmente la confiance pour le Rallye Dakar". (Audi)