Prova generale di Audi per il Rally Dakar 2024

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Audi Il test finale nel sud della Francia conclude i preparativi per il Rally Dakar all'inizio di gennaio 2024, tutti e tre i team di piloti in azione, con un'ulteriore estensione della protezione dei componenti. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Audi entrerà in Formula 1 con il team Sauber nel 2026. La vittoria del Rally Dakar (5 - 19 gennaio 2024) è una delle priorità di Audi ed è praticamente d'obbligo come addio.



Ultimo grande test prima del Rally Dakar 2024: il Team Audi Sport ha sottoposto l'Audi RS Q e-tron al test finale nel sud della Francia. Le tre coppie di piloti Audi Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Carlos Sainz/Lucas Cruz hanno effettuato la messa a punto finale. Prima della terza partenza dell'Audi al Rally Dakar, gli ingegneri si sono concentrati sull'ulteriore convalida di tutti i componenti.



Le tre coppie di piloti hanno percorso un totale di oltre 900 chilometri durante i cinque giorni di test presso il sito di Château de Lastours. "Abbiamo completato i nostri compiti di sviluppo e ci stiamo concentrando sul lavoro logistico rimanente fino a gennaio", ha dichiarato il responsabile di Audi Motorsport Rolf Michl. "Ci siamo preparati al meglio, ma il Rally Dakar rimane l'impegno più ambizioso e di gran lunga più difficile del calendario e lo affrontiamo con grande rispetto. Un grande ringraziamento va già a tutta la squadra e ai nostri piloti e copiloti per il lavoro svolto fino ad oggi per questa sfida così impegnativa."



Sotto la guida del Direttore Tecnico Dr. Leonardo Pascali, gli ingegneri si sono concentrati sulla garanzia di qualità. L'innovativa Audi RS Q e-tron è caratterizzata da una trazione elettrica con batteria ad alto voltaggio e convertitore di energia. Il sistema di batterie e gli altri componenti di questa concept altamente efficiente e a basse emissioni hanno dovuto superare le prove di resistenza finali nel sito tra Narbonne e Perpignan, sulla costa mediterranea francese.



"Logisticamente, questo sito era ideale da raggiungere e ci ha permesso di reagire rapidamente se avessimo avuto bisogno di qualcosa dalla Germania", ha riassunto Pascali. "Abbiamo riconvalidato tutti gli assemblaggi e i sistemi, sia le parti riprese dal modello precedente che quelle di nuova concezione. L'obiettivo era soddisfare gli standard di qualità specificati per tutte le aree". Allo stesso tempo, i piloti hanno potuto confermare l'assetto della RS Q e-tron per il Rally Dakar, sviluppato nel corso della stagione su un terreno diverso.



"Siamo riusciti a lavorare su tutti i punti affrontati", ha dichiarato Sven Quandt, Team Principal di Q Motorsport. "I nostri piloti e ingegneri hanno messo alla prova le auto per il Rally Dakar. Carlos, Mattias e Stéphane sono soddisfatti. Hanno anche provato alcuni pezzi di ricambio con le loro auto. Andiamo al Rally Dakar con entusiasmo ma con tranquillità. Tutti loro hanno dimostrato di essere dei veri giocatori di squadra. Affrontano i loro compiti con determinazione e coerenza. Questo aumenta la fiducia per il Rally Dakar". (Audi)