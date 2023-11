O ensaio geral da Audi para o Rali Dakar de 2024

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Audi O teste final no sul de França conclui os preparativos para o Rali Dakar no início de janeiro de 2024, com as três equipas de pilotos em ação, tendo como foco uma maior proteção dos componentes.

A Audi vai entrar na Fórmula 1 com a equipa Sauber em 2026. Ganhar o Rali Dakar (5 a 19 de janeiro de 2024) é um dos principais objectivos da Audi e é praticamente uma obrigação como despedida.



Último grande teste antes do Rali Dakar 2024: A equipa Audi Sport submeteu o Audi RS Q e-tron ao seu último teste no sul de França. As três duplas de pilotos da Audi, Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Carlos Sainz/Lucas Cruz, efectuaram a afinação final. Antes da terceira partida da Audi no Rali Dakar, os engenheiros concentraram-se na validação alargada de todos os componentes.



As três duplas de pilotos percorreram um total de mais de 900 quilómetros durante os cinco dias de testes no Château de Lastours. "Concluímos as nossas tarefas de desenvolvimento e estamos a concentrar-nos no restante trabalho logístico até janeiro", diz o Diretor da Audi Motorsport, Rolf Michl. "Preparámo-nos o melhor possível, mas o Rali Dakar continua a ser a tarefa mais ambiciosa e de longe a mais difícil do calendário e abordamo-la com grande respeito. Um grande obrigado a toda a equipa e aos nossos pilotos e co-pilotos pelo trabalho que fizeram até agora para este desafio tão exigente."



Sob a liderança do Diretor Técnico Dr. Leonardo Pascali, os engenheiros concentraram-se na garantia de qualidade. O inovador Audi RS Q e-tron caracteriza-se pela sua tração eléctrica com bateria de alta tensão e conversor de energia. O sistema de bateria e outros componentes do conceito altamente eficiente e de baixas emissões tiveram de passar os testes finais de resistência no local entre Narbonne e Perpignan, na costa mediterrânica francesa.



"Logisticamente, este local era ideal para chegarmos e permitia-nos reagir rapidamente se precisássemos de alguma coisa da Alemanha", resumiu Pascali. "Revalidámos todas as montagens e sistemas, tanto as peças do modelo anterior como as recém-desenvolvidas. O objetivo era cumprir as normas de qualidade especificadas para todas as áreas." Ao mesmo tempo, os pilotos puderam confirmar a configuração do RS Q e-tron para o Rali Dakar, que foi desenvolvida ao longo da época, num terreno diferente.



"Conseguimos trabalhar em todos os pontos que abordámos", afirmou Sven Quandt, Diretor de Equipa da Q Motorsport. "Os nossos pilotos e engenheiros testaram os carros para o Rali Dakar. O Carlos, o Mattias e o Stéphane estão satisfeitos. Até já rodaram com algumas das peças sobresselentes nos seus carros. Vamos para o Rali Dakar com entusiasmo, mas com paz de espírito. Todos eles mostraram que são verdadeiros jogadores de equipa. Enfrentam as suas tarefas com determinação e consistência. Isto aumenta a confiança para o Rali Dakar". (Audi)