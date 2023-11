Gran mejora del Audi RS Q e-tron en el Rally Dakar

Audi está mejorando el RS Q e-tron una vez más: antes de su tercera salida en el Rally Dakar, el prototipo de rally con su pionera propulsión eléctrica con batería de alto voltaje y convertidor de energía está recibiendo innovaciones en muchas áreas. El equipo de pilotos de Audi con Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger y Carlos Sainz/Lucas Cruz se beneficiará de numerosas mejoras detalladas en enero de 2024. Las nuevas ideas hacen que el RS Q e-tron sea más seguro, más fiable, más cómodo, ligeramente más ligero y reducen los tiempos de mantenimiento para el equipo.

En enero de 2024, Audi se enfrentará por tercera vez al rally del desierto más duro del mundo con su vehículo de bajas emisiones. "Nuestros pilotos y copilotos han demostrado de lo que es capaz fundamentalmente el RS Q e-tron con seis victorias de etapa y otros 22 podios de un día en el Rally Dakar desde 2022", afirma el Jefe de Audi Motorsport, Rolf Michl. "Ahora se trata de mostrar nuestro rendimiento de la forma más consistente posible para que podamos luchar por las primeras posiciones".

Audi Sport ha analizado las salidas anteriores, ha identificado los puntos débiles y ha establecido prioridades claras para el desarrollo futuro. El Dr. Leonardo Pascali, nuevo director técnico del proyecto, y su equipo de desarrollo se han centrado en cinco áreas desde principios de verano.

Seguridad: seguir mejorando el alto nivel

Los accidentes de Stéphane Peterhansel y Carlos Sainz en el Rally Dakar han impulsado a Audi a seguir mejorando la seguridad. "Nuestro objetivo era reducir la aceleración vertical máxima en los aterrizajes tras grandes saltos", explica el Dr. Leonardo Pascali. Trabajando con los muelles, los amortiguadores y el tope en el chasis, los ingenieros han distribuido mejor parte de la carga a lo largo del tiempo. Esto permite un control óptimo de la plataforma, tan importante para el rendimiento general del coche. Las nuevas espumas de los asientos aportan una segunda contribución. Ayudan a distribuir la carga sobre el conductor y el pasajero delantero a lo largo de un periodo de tiempo más prolongado y reducen así los picos de carga.

Los desarrolladores se han centrado específicamente en la rigidez del material y las geometrías de las espumas y también han tenido en cuenta la influencia de la temperatura del habitáculo en la rigidez de las espumas. Los responsables también se han centrado en la protección de los ocupantes tras un aterrizaje frontal duro, como el segundo accidente en el que Carlos Sainz golpeó el morro del vehículo en el Rally Dakar 2023. La caja de choque de CFRP en el extremo delantero de la estructura del chasis es ahora más larga, sin comprometer el ángulo de inclinación, tan importante fuera de la carretera. Absorbe mejor que antes la energía generada en este tipo de accidentes.

Fiabilidad: detalles inteligentes para un gran conjunto

El Audi RS Q e-tron es un coche de carreras muy fiable incluso en las condiciones más duras: los tres coches cruzaron la línea de meta en el primer Dakar de 2022. El hecho de que dos de los tres coches no terminaran en 2023 no tuvo razones técnicas, sino que se debió a accidentes. Como la compleja tecnología de propulsión en particular está fundamentalmente madura, Audi Sport puede concentrarse en los detalles cuando se trata de la fiabilidad. Antes, las piedras penetrantes quedaban atrapadas entre la bancada de la llanta, el disco de freno y el muñón de dirección. En algunos casos, causaban daños considerables y obligaban a cambiar las ruedas en más de una ocasión. Los nuevos elementos de fijación del portarruedas permiten una mayor holgura para que las piedras puedan salir despedidas con mayor facilidad. Al mismo tiempo, Audi Sport utiliza ahora llantas más robustas. Unos flancos más estables hacen también que la nueva generación de neumáticos del proveedor de serie BF Goodrich sea menos sensible.

Confort: mejor protección para una mayor concentración

Audi apuesta por parejas de pilotos especialmente experimentadas, bien ensayadas y eficientes. Para facilitar su agotador trabajo, los ingenieros han optimizado el apantallamiento acústico y la estanqueidad del habitáculo. Un capó delantero modificado repele mejor el barro y el agua que se arremolinan. De este modo, el parabrisas se mantiene más limpio.

Rendimiento: ideas en muchas áreas

Del chasis al software, de la carrocería a la propulsión eléctrica: los ingenieros han estudiado diversos aspectos para que el Audi RS Q e-tron sea aún más potente en el marco de los requisitos normativos. El trabajo con los amortiguadores y los muelles ayudó al equipo a afinar aún más los componentes. Con el fin de acercarse aún más al peso mínimo de 2.100 kilogramos con el aumento de peso de los nuevos neumáticos más robustos, se ha optimizado el peso de varios componentes. Esto se aplica a la cubierta de la carrocería trasera, así como a las pinzas de freno más pequeñas, pero también al reposapiés para el copiloto. La normativa también modifica ligeramente el equilibrio de la relación peso-potencia entre el modelo T1U de Audi y sus rivales de la categoría T1: los 263 kW de potencia máxima de los motores eléctricos al inicio de la temporada 2023 (incluido el coeficiente de eficiencia) se convirtieron en 271 kW durante el Rally Dakar a raíz de un cambio en la normativa. El valor aumentará a 286 kW en enero de 2024. Al mismo tiempo, el reglamento aumentará el peso de los modelos T1 en competición en 10 kilogramos, hasta los 2.010 kilogramos.

Tiempos de mantenimiento: menos trabajo, mejores resultados

En la búsqueda de mejoras, el equipo de desarrollo de Audi Sport también analizó el trabajo diario de mantenimiento durante las pruebas de rally. Gracias a muchas ideas prácticas en el área de detalles, ahora se han simplificado varios pasos de trabajo. Por ejemplo, las uniones atornilladas modificadas, los portaherramientas mejorados, los dispositivos de llenado optimizados para los líquidos de servicio, las nuevas soluciones de cierre para las piezas de la carrocería y las uniones atornilladas en lugar de pegadas contribuyen a simplificar y agilizar las tareas de mantenimiento.

"Nuestro equipo de ingeniería ha mejorado aún más el RS Q e-tron con muchas soluciones creativas", afirma el Jefe de Motorsport, Rolf Michl. "El piloto y el copiloto, así como todos los mecánicos e ingenieros, se beneficiarán de las imaginativas ideas. Nos sentimos óptimamente preparados para el Rally Dakar". Desde mediados de año, Audi ha ido incorporando sucesivamente los cambios y ha comenzado a probarlos en tests, garantizando así que todas las innovaciones se estrenarán a tiempo para el Rally Dakar 2024. (Audi)