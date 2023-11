L'Audi RS Q e-tron fortement améliorée au Rallye Dakar

Nombreuses améliorations dans cinq domaines majeurs, prototype de rallye Dakar plus maniable, encore plus stable et plus sûr, préparation optimale pour le Rallye Dakar 2024.

Audi améliore encore la RS Q e-tron : avant sa troisième participation au Rallye Dakar, le prototype de rallye avec sa propulsion électrique d'avant-garde avec batterie haute tension et convertisseur d'énergie reçoit des innovations dans de nombreux domaines. L'équipe de pilotes Audi composée de Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger et Carlos Sainz/Lucas Cruz profitera en janvier 2024 de nombreuses améliorations de détail. Les nouvelles idées rendent la RS Q e-tron plus sûre, plus fiable, plus confortable, un peu plus légère et réduisent les temps d'entretien pour l'équipe.

En janvier 2024, Audi affrontera pour la troisième fois le rallye du désert le plus difficile au monde avec son véhicule à faibles émissions. "Ce dont le RS Q e-tron est fondamentalement capable, nos pilotes et copilotes l'ont démontré en remportant six étapes et 22 autres podiums journaliers au Rallye Dakar depuis 2022", explique Rolf Michl, chef du sport automobile chez Audi. "Il s'agit maintenant de montrer nos performances de la manière la plus régulière possible afin de pouvoir nous battre pour les meilleures places".

Audi Sport a analysé les missions précédentes, identifié les points faibles et fixé des priorités claires pour le développement. Dr Leonardo Pascali, le nouveau directeur technique du projet, s'est concentré avec son équipe de développement sur cinq thèmes depuis le début de l'été.

Sécurité : améliorer encore le niveau élevé

Les accidents de Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz lors du Rallye Dakar ont incité Audi à améliorer encore le niveau de sécurité. "Notre objectif était de réduire l'accélération verticale maximale lors des atterrissages après de grands sauts", explique le Dr Leonardo Pascali. En travaillant sur les ressorts, les amortisseurs et la limitation des butées dans le châssis, les ingénieurs ont pu mieux répartir une partie de la charge dans le temps. Ils permettent ainsi une maîtrise optimale de la plateforme, si importante pour les performances globales de la voiture. Les nouveaux mousses des sièges apportent une deuxième contribution. Ils aident à répartir les charges pour le conducteur et le passager avant sur une plus grande période et à réduire ainsi les pics de charge.

Les développeurs ont travaillé de manière ciblée sur la rigidité des matériaux et les géométries des mousses, en tenant compte de l'influence de la température du cockpit sur la rigidité des mousses. La protection des occupants après un atterrissage frontal brutal, comme lors du deuxième accident de Carlos Sainz avec un impact sur le nez du véhicule lors du Rallye Dakar 2023, a également retenu l'attention des responsables. La boîte de collision en PRFC située à l'avant de la structure du châssis est désormais plus longue, sans pour autant compromettre l'angle d'inclinaison, si important en tout-terrain. Elle absorbe mieux qu'auparavant l'énergie générée par ce type d'accident.

Fiabilité : des détails intelligents pour un grand tout

L'Audi RS Q e-tron est une voiture de course très fiable, même dans les conditions les plus difficiles : les trois voitures ont vu l'arrivée lors de leur première participation au Dakar en 2022. Le fait que deux des trois voitures n'aient pas franchi la ligne d'arrivée en 2023 n'avait aucune raison technique, mais était dû à un accident. Étant donné que la technique complexe de la propulsion est fondamentalement au point, Audi Sport peut se concentrer sur les détails en matière de fiabilité. Jusqu'à présent, les pierres qui s'infiltraient se coinçaient entre le fond de jante, le disque de frein et la fusée d'essieu. Elles provoquaient parfois des destructions considérables et nécessitaient plus d'une fois un changement de roue qui prenait beaucoup de temps. De nouveaux éléments de fixation pour le support de roue permettent un plus grand espace libre, de sorte que les pierres sont plus facilement éjectées. Parallèlement, Audi Sport utilise désormais des jantes plus robustes. Des flancs plus stables rendent en outre la nouvelle génération de pneus de l'équipementier BF Goodrich moins sensible.

Confort : un meilleur blindage pour une meilleure concentration

Audi mise sur des couples conducteur-passager particulièrement expérimentés, bien rodés et performants. Pour leur faciliter la tâche, les ingénieurs ont optimisé l'isolation acoustique et l'étanchéité du cockpit. Un capot avant modifié repousse mieux la boue tourbillonnante et l'eau. Le pare-brise reste ainsi plus propre.

Performance : des idées dans de nombreux domaines

Du châssis au logiciel, de la carrosserie à la propulsion électrique : les ingénieurs se sont penchés sur divers aspects afin de rendre l'Audi RS Q e-tron encore plus performante dans le cadre des prescriptions du règlement. Le travail sur les amortisseurs et les ressorts a aidé l'équipe à ajuster encore mieux les composants. Afin de se rapprocher encore plus du poids minimum de 2100 kilogrammes en raison de l'augmentation du poids des nouveaux pneus plus robustes, divers composants ont été optimisés en termes de poids. Cela concerne le panneau de carrosserie arrière, les étriers de frein plus petits, mais aussi le repose-pied pour le passager. Le règlement modifie en outre légèrement l'équilibre entre le modèle T1U d'Audi et ses adversaires de la catégorie T1 en ce qui concerne le rapport puissance/poids : de 263 kW de puissance maximale des moteurs électriques au début de la saison 2023 (coefficient d'efficacité inclus), on est passé à 271 kW pendant le Rallye Dakar après une modification du règlement. En janvier 2024, cette valeur passera à 286 kW. Dans le même temps, les règlements augmentent le poids des modèles T1 concurrents de 10 à 2 010 kilogrammes.

Temps d'entretien : travail plus court, meilleur résultat

Dans sa quête d'améliorations, l'équipe de développement d'Audi Sport a également étudié les travaux d'entretien quotidiens lors des rallyes. Grâce à de nombreuses idées pratiques dans le domaine des détails, de nombreuses étapes de travail sont désormais simplifiées. Par exemple, des assemblages vissés modifiés, des supports d'outils améliorés, des dispositifs de remplissage optimisés pour les liquides de service, de nouvelles solutions de fermeture pour les pièces de carrosserie ainsi que des vissages au lieu de collages contribuent à un entretien simplifié et plus rapide.

"Notre équipe d'ingénieurs a encore amélioré la RS Q e-tron grâce à de nombreuses solutions créatives", explique Rolf Michl, directeur du sport automobile. "Le conducteur et le passager, mais aussi tous les mécaniciens et ingénieurs, profitent de ces idées ingénieuses. Nous nous sentons ainsi le mieux préparés possible pour le Rallye Dakar". Depuis le milieu de l'année, Audi a intégré les modifications successives, a commencé à les tester lors d'essais et assure ainsi une validation de toutes les nouveautés à temps pour le Rallye Dakar 2024. (Audi)