Audi RS Q e-tron, notevolmente migliorata, al Rally Dakar

Numerosi miglioramenti in cinque aree principali, il prototipo Dakar rally è più facile da gestire, ancora più stabile e sicuro, una preparazione ottimale per il Rally Dakar 2024.

Audi migliora ancora una volta la RS Q e-tron: in vista della sua terza uscita al Rally Dakar, il prototipo da rally con la sua pionieristica trazione elettrica con batteria ad alto voltaggio e convertitore di energia riceve innovazioni in molti settori. La squadra di piloti Audi composta da Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Carlos Sainz/Lucas Cruz beneficerà di numerosi miglioramenti dettagliati nel gennaio 2024. Le nuove idee rendono la RS Q e-tron più sicura, più affidabile, più confortevole, leggermente più leggera e riducono i tempi di manutenzione per il team.

Nel gennaio 2024, Audi affronterà per la terza volta il rally nel deserto più duro del mondo con il suo veicolo a basse emissioni. "I nostri piloti e copiloti hanno dimostrato di cosa è fondamentalmente capace la RS Q e-tron con sei vittorie di tappa e altri 22 podi di un giorno al Rally Dakar dal 2022", ha dichiarato il responsabile di Audi Motorsport Rolf Michl. "Ora si tratta di dimostrare le nostre prestazioni nel modo più costante possibile, in modo da poter lottare per le posizioni di vertice".

Audi Sport ha analizzato le precedenti uscite, individuato i punti deboli e stabilito chiare priorità per l'ulteriore sviluppo. Il dottor Leonardo Pascali, nuovo direttore tecnico del progetto, e il suo team di sviluppo si sono concentrati su cinque aree dall'inizio dell'estate.

Sicurezza: migliorare ulteriormente l'alto livello

Gli incidenti che hanno coinvolto Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz al Rally Dakar hanno spinto Audi a migliorare ulteriormente la sicurezza. "Il nostro obiettivo era ridurre l'accelerazione verticale massima negli atterraggi dopo i grandi salti", spiega il dottor Leonardo Pascali. Intervenendo sulle molle, sugli ammortizzatori e sul finecorsa del telaio, gli ingegneri hanno distribuito meglio una parte del carico nel tempo. Ciò consente un controllo ottimale della piattaforma, così importante per le prestazioni complessive della vettura. Le nuove schiume dei sedili danno un secondo contributo. Contribuiscono a distribuire il carico sul conducente e sul passeggero anteriore per un periodo di tempo più lungo, riducendo così i picchi di carico.

Gli sviluppatori si sono concentrati in particolare sulla rigidità dei materiali e sulle geometrie delle schiume, tenendo conto anche dell'influenza della temperatura dell'abitacolo sulla rigidità delle schiume. I responsabili si sono anche concentrati sulla protezione degli occupanti dopo un duro atterraggio frontale, come il secondo incidente che ha visto Carlos Sainz colpire il muso del veicolo al Rally Dakar 2023. Il crash box in CFRP all'estremità anteriore della struttura del telaio è ora più lungo, senza compromettere l'angolo di inclinazione così importante in fuoristrada. Assorbe meglio di prima l'energia generata in questi incidenti.

Affidabilità: dettagli intelligenti per un grande insieme

L'Audi RS Q e-tron è un'auto da corsa molto affidabile anche nelle condizioni più difficili: tutte e tre le vetture hanno tagliato il traguardo della prima Dakar nel 2022. Il fatto che due delle tre vetture non siano arrivate al traguardo nel 2023 non aveva ragioni tecniche, ma era dovuto a incidenti. Poiché la tecnologia di guida complessa è fondamentalmente matura, Audi Sport può concentrarsi sui dettagli quando si tratta di affidabilità. In precedenza, i sassi penetranti si incastravano tra il pianale del cerchio, il disco del freno e lo snodo dello sterzo. In alcuni casi, hanno causato danni considerevoli e hanno reso necessaria la sostituzione delle ruote in più di un'occasione. I nuovi elementi di fissaggio del portaruota consentono un maggiore spazio libero, in modo che i sassi possano essere scagliati via più facilmente. Allo stesso tempo, Audi Sport utilizza ora cerchi più robusti. I fianchi più stabili rendono meno sensibile anche la nuova generazione di pneumatici del fornitore standard BF Goodrich.

Comfort: una migliore protezione per una maggiore concentrazione

Audi si affida a coppie di piloti particolarmente esperte, ben collaudate ed efficienti. Per facilitare il loro duro lavoro, gli ingegneri hanno ottimizzato la schermatura acustica e la tenuta dell'abitacolo. Il cofano anteriore modificato respinge meglio i vortici di fango e acqua. In questo modo il parabrezza rimane più pulito.

Prestazioni: idee in molti settori

Dal telaio al software, dalla carrozzeria all'azionamento elettrico: gli ingegneri hanno esaminato diversi aspetti per rendere l'Audi RS Q e-tron ancora più potente nel rispetto dei requisiti normativi. Il lavoro con gli ammortizzatori e le molle ha aiutato il team a mettere a punto ancora meglio i componenti. Per avvicinarsi ancora di più al peso minimo di 2.100 chilogrammi con l'aumento del peso dei nuovi pneumatici più robusti, sono stati ottimizzati diversi componenti. Questo vale per la copertura della carrozzeria posteriore e per le pinze dei freni più piccole, ma anche per la pedana per il copilota. I regolamenti spostano anche leggermente l'equilibrio del rapporto potenza-peso tra il modello T1U di Audi e i suoi avversari nella classe T1: la potenza massima di 263 kW dei motori elettrici all'inizio della stagione 2023 (compreso il coefficiente di efficienza) è diventata 271 kW durante il Rally Dakar a seguito di una modifica dei regolamenti. Il valore salirà a 286 kW nel gennaio 2024. Allo stesso tempo, il regolamento aumenterà il peso dei modelli T1 in gara di 10 chilogrammi, portandolo a 2.010 chilogrammi.

Tempi di manutenzione: lavoro più breve, risultati migliori

Nella ricerca di miglioramenti, il team di sviluppo di Audi Sport ha analizzato anche il lavoro di manutenzione quotidiano durante gli eventi rallystici. Grazie a molte idee pratiche nell'area dei dettagli, diverse fasi di lavoro sono state semplificate. Ad esempio, le connessioni a vite modificate, i portautensili migliorati, i dispositivi di riempimento ottimizzati per i fluidi operativi, le nuove soluzioni di chiusura per le parti della carrozzeria e le connessioni a vite al posto dell'incollaggio contribuiscono a semplificare e velocizzare la manutenzione.

"Il nostro team di ingegneri ha migliorato ulteriormente la RS Q e-tron con molte soluzioni creative", afferma il responsabile del reparto Motorsport Rolf Michl. "Il pilota e il copilota, così come tutti i meccanici e gli ingegneri, beneficiano di queste idee fantasiose. Ci sentiamo preparati al meglio per il Rally Dakar". Dalla metà dell'anno, Audi ha incorporato in successione le modifiche e ha iniziato a provarle nei test, assicurando così che tutte le innovazioni saranno rilasciate in tempo per il Rally Dakar 2024. (Audi)